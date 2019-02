5.2.: Marina Konrad-Märk läutet die Opening Bell für Dienstag. Als Head of Corporate Communications bei Zumtobel informiert sie laufend über neue Projekte, Deals und Messages des Beleuchtungskonzerns https://www.zumtobelgroup.com/ https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 4.2.: Stefan Doboczky läutet die Opening Bell für Montag. Der CEO der Lenzing AG darf für das Jahr 2018 den Number One Award für die nachhaltigste Aktie im ATX entgegennehmen http://www.lenzing.com https://boerse-social.com/numberone/2018 http://www.rcb.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 1.2.: CFO Pascal Schmidt, CSO Eva Prieschl-Grassauer und CEO Andreas Grassauer läuten die Opening Bell für die Erstnotiz ihrer Marinomed an der Wiener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...