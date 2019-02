Der Dax ist am Dienstag erneut kaum verändert in den Handel gestartet. Charttechnisch orientierte Analysten sehen das deutsche Börsenbarometer mangels richtungsweisender Impulse vorerst in der engen Spanne der vergangenen Handelstage verharren.

Am Morgen legte der deutsche Leitindex um 0,08 Prozent auf 11 185,85 Punkte zu. Der MDax , der Index für mittelgroße Unternehmen, sank um minimale 0,01 Prozent auf 23 788,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat zugleich mit minus 0,04 Prozent auf 3163,84 Punkte auf der Stelle.

"Nach unten gut abgefedert, nach oben gedeckelt", umreißt etwa Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel die derzeitige Situation. Weder fundamental noch charttechnisch gebe es Impulse in eine klare Richtung. Analyst Christian Schmidt von der Helaba hofft deshalb auf die Geschäftsberichte der Unternehmen, um den Dax aus dieser Lethargie zu befreien.

Allerdings befürchtet Schmidt, dass die Anleger erst wieder aktiver werden könnten, wenn die Unsicherheiten wegen des Brexit und des weiter ungelösten Handelsstreits ausgeräumt sind. Sollte die an Fahrt aufnehmende Berichtssaison nicht für etwas Fantasie sorgen, erwartet daher auch der Helaba-Experte einen länger dauernden, "zermürbenden Verbleib" des Dax in seiner aktuell engen Handelsspanne./ck/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

