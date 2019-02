Es hat etwas länger gedauert aber es stimmte: Zooplus ist immer noch der größte deutsche Tierfutterlieferant per Internet, wächst zweistellig im Umsatz, etwas weniger dynamisch im Gewinn aber jetzt stimmen die Relationen: Marktwert zu Umsatz bzw. Gewinn. Zwischen 90 und 105 Euro liegt die Kaufebene mit etwas hoher Volatilität. Kein großer Renner aber ein Trendinvestment. Was Sie daraus machen, lesen Sie in der nächsten Actienbörse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info