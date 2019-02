Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das vierte Quartal des Gendiagnostik- und Biotechnlogieunternehmens sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Umsatz und operatives Ergebnis hätten leicht enttäuscht, das bereinigte Ergebnis je Aktie sei indes wie erwartet. Zwar scheine die Prognose für das erste Quartal ebenfalls etwas schwächer als gedacht, die kompletten Jahresziele sähen aber gut aus. Ermutigend seien zudem einige Zahlen für Wachstumstreiber wie etwa der Tuberkulosetest Quantiferon./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-02-05/09:22

ISIN: NL0012169213