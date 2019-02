Der DAX ist am Dienstag freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 11.215 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Vortagesschluss.

Nach dem am frühen Morgen bekanntgewordenen Insolvenzantrag der Fluggesellschaft Germania waren Lufthansa-Aktien von Anfang an unter den kräftigsten Kursgewinnern und legten über ein Prozent zu. Davor waren zu Handelsstart Aktien von Wirecard, die ihren volatilen Ritt fortsetzen und über vier Prozent zulegten - nachdem sie in der letzten Woche zwischenzeitlich 40 Prozent verloren hatten. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1420 US-Dollar (-0,14 Prozent).