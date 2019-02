Experten rechnen damit, dass die Öl-Lagerbestände der USA weiter steigen werden. Der heutige Anstieg der Ölpreise macht der Verlust vom Vortag wett.

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,77 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...