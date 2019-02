München (ots) -



Schnelles Internet wird immer günstiger. Innerhalb von knapp vier Jahren fiel der durchschnittliche Preis für Doppelflatrates (Internet und Telefon) mit mindestens 100 MBit/s um 29 Prozent. Im März 2015 lag der Durchschnittspreis für Tarife mit Highspeed-Internet im Schnitt der 50 größten deutschen Städte noch bei 35,64 Euro im Monat, im Januar 2019 bei nur 25,20 Euro. Doppelflats mit mindestens 50 MBit/s wurden im gleichen Zeitraum 14 Prozent günstiger, die Preise für 16 MBit/s blieben etwa konstant (minus zwei Prozent).*)



"Kunden fragen immer schnelleres Internet nach, gleichzeitig beobachten wir einen starken Preiskampf zwischen den Anbietern", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Dadurch sinken die Preise für Highspeed-Tarife und Verbraucher erhalten die bessere Leistung für weniger Geld."



Internettarife mit 100 MBit/s aktuell zwölf Prozent günstiger als mit 16 MBit/s



Seit Mitte 2016 sind Doppelflats mit 100 MBit/s günstiger als mit 16 MBit/s. Aktuell liegt der durchschnittliche Monatspreis für Highspeed-Internet zwölf Prozent unter dem für die langsameren Tarife. Grund: Internetanbieter, die Tarife mit Bandbreiten ab 100 MBit/s anbieten, sind in der Regel Netzbetreiber. Sie müssen keine Gebühren für die Nutzung ihrer Netze zahlen und können diesen Kostenvorteil an ihre Kunden weitergeben.



Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang



Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)



