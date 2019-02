Mexikanischer Service-Provider wählt durchgängige MVNO-Lösung als Grundlage für Wachstum und Expansion seines Geschäfts

Wie MDS Global Ltd, ein führender Anbieter von BSS-as-a-Service, heute bekannt gab, nutzt das in Mexiko ansässige Unternehmen MVNE, Valor Agregado Digital, S.A. de C.V. ("VADSA"), die MVNO-Lösung VNOnDemand von MDS Global, um die Einführung eines innovativen MVNO in Mexiko zu beschleunigen.

VADSA schloss kürzlich ein Mobile Wholesale Agreement mit Altán Redes, dem ersten Mobilfunkbetreiber von 4G-LTE mit 700 MHz in Mexiko. Im Laufe dieses Jahres plant VADSA die Einführung eines MVNO unter der Bezeichnung "Exis Telecom", der vollständig digitale Kundenerfahrungen in Echtzeit mit Content- und App-basierten sowie traditionellen Sprach- und Datenpaketen bietet. Für einen vollständig digitalen MVNO muss VADSA die Herausforderungen von Verbraucher- und Geschäftssegmenten meistern, die traditionelle Prepaid-Lösungen oder separate B2C/B2B-Pakete nutzen. Die meisten Kundenkontakte werden über ein Selbstbedienungsportal hergestellt und gepflegt.

MDS Global bereitet den vollständigen MVNO vor, einschließlich Webportalen, mobiler Apps, BSS, Komponenten für Online-Aufladevorgänge und Kernnetzwerkkomponenten wie beispielsweise HSS, DPI und Voicemail. MDS Global wird zunächst den Exis MVNO unterstützen, nach der Implementierung als vollständige MVNE-Plattform soll jedoch auch Support für andere MVNOs auf dem mexikanischen Markt angeboten werden.

Von der Lösung profitiert die gesamte VADSA-Organisation, unter anderem das Marketing- und Servicedesign, Vertrieb und On-Boarding, Kunden- und Ertragsmanagement, Betrieb, Netzwerkmanagement, vor allem jedoch die Endkunden.

Zu den geschäftlichen Vorteilen der VNOnDemand-Lösung von MDS Global zählen:

Schnelle Etablierung eines MVNO in einem von Wettbewerb und Dynamik geprägten Markt

Vollständig digitale Kundenerfahrungen komplett in Echtzeit

Content- und App-basierte Serviceangebote sowie traditionelle Sprach-/Datendienste

Möglichkeit, Kunden und Geschäftssegmente gezielt mit einer einzigen Lösung anzusprechen

Eine durchgängige Lösung, die Unternehmen in allen Bereichen vom BSS-Backend über Geschäftsanalytik bis hin zum Kundenportal unterstützt.

Natalia Saenz, President von VADSA, erklärte: "Wir stehen am Anfang eines spannenden Projekts, das den Verbrauchern in Mexiko neue und differenzierte Dienste bieten wird. Mit der Lösung von MDS Global sind wir in der Lage, einen neuen MVNO termingerecht und erfolgreich zu etablieren und budgetgetreu zu betreiben. Unser CEO Jose Luis Sanchez bringt VADSA die Telekommunikation der nächsten Generation, bei der der Kunde im Mittelpunkt steht. Diese kundenorientierte Lösung stellt sicher, dass wir für die Anforderungen heutiger und zukünftiger Projekte gerüstet sind."

Gary Bunney, CEO von MDS Global, ergänzte: "Mit seiner Entscheidung für MDS Global als MVNO-Monetarisierungsplattform folgte VADSA rasch anderen Dienstanbietern, die nach einer umfassenden Lösung suchen. Diese Entscheidung stärkt unser einzigartiges und viel beachtetes Konzept für eine VNO-Entwicklung. Unsere vorintegrierte Kombination aus Analyse, Industrieinformationen, Erfahrung und Monetarisierung wird als Dienst angeboten, um den Markteintritt neuer Unternehmen zu beschleunigen und diejenigen zu unterstützen, die ihren Service für Unternehmen und Endkunden optimieren wollen."

Bunney weiter: "Wir sind sehr stolz, dass sich VADSA für die Lösung von MDS Global entschieden hat, und wir freuen uns, das Unternehmen als Partner nicht nur bei Exis, sondern bei allen anderen MVNO-Projekten zu begleiten, die für die Region geplant sind."

Über MDS Global

MDS Global ist ein führender BSS-as-a-Service-Anbieter von VNO-, B2B- und IoT-Lösungen. Das Unternehmen kümmert sich um alle Aspekte der Monetarisierung, Absicherung und Kundensteuerung für komplexe Produkte und Dienstleistungen. Das Angebot beinhaltet ein digitales Betriebsmodell im DevOps-Kontext, das die Erfahrungen der Stakeholder verbessert und eine beispiellose Geschäftsflexibilität bietet.

Zu den Kunden von MDS Global, das seinen Hauptsitz in Großbritannien hat, gehören BT Business (GB), eir (Irland), iD Mobile von Dixons Carphone (GB), TalkTalk (GB), Telefónica (GB), Vodafone (Deutschland, Griechenland und Belgien), Orange (Belgien), KPN (Niederlande) und Telia (Dänemark).

www.mdsglobal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190205005007/de/

Contacts:

Martine Naughton

MDS Global

martine.naughton@mdsglobal.com

+44 (0) 7909 475815