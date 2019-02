Cincinnati (ots/PRNewswire) - Belcan, LLC ("Belcan"), ein globaler Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Zulieferkette, Fachpersonalbeschaffung und Informationstechnologie (IT) für die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil und Industrie sowie staatliche Dienste, gab heute die Übernahme von Sitec Design Ltd. und Sitec Recruitment Ltd. ("Sitec") bekannt. Die Bedingungen der am 1. Februar abgeschlossenen Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Belcan ist ein Portfoliounternehmen von AE Industrial Partners, LP ("AEI"), einem privaten Investor in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung und Spezialindustrie.



Sitec ist ein preisgekrönter britischer Anbieter von Ingenieurdienstleistungen und Fachpersonalbeschaffung für Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Nuklear und Industrie in Großbritannien und Europa. Sitec wurde 1951 gegründet und hat Beziehungen zu vielen führenden Luft- und Raumfahrtherstellern aufgebaut. Das Unternehmen verfügt über interne Kapazitäten in den Bereichen technische Gestaltung und Entwicklung sowie Wartung und Unterstützung, wobei es sowohl gewerbliche als auch unternehmensspezifische Zertifizierungen innehält. Im Rahmen seiner Fachpersonalbeschaffung bietet Sitec Dienstleistungen für mehrere Sektoren an, wobei langjährige Beziehungen zu branchenführenden Unternehmen bestehen.



Lance Kwasniewski, der CEO von Belcan, sagte: "Die Übernahme von Sitec stellt einen bedeutenden Fortschritt für die globale Strategie von Belcan dar. Sie stärkt unsere internationale Reichweite und bringt zusätzliche Engineering-Kapazitäten und Erfahrungen ein. Sitec bietet in Kombination mit unserem bestehenden britischen und europäischen Geschäft eine erweiterte Bandbreite und technische Tiefe an Ressourcen, um unseren wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen."



David Medlock, der Vorsitzende von Sitec sagte: "Sitec ist seit seiner Gründung im Jahr 1951 durch Len Medlock ein Familienunternehmen, und wir haben viele Monate lang nach dem richtigen Team gesucht, um die Leitung zu übernehmen und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu führen. Die Geschäftsführer von Sitec sind überzeugt, dass wir mit Belcan den perfekten Partner gefunden haben, und wir freuen uns auf die erweiterten Möglichkeiten, da wir uns weiterhin der Erbringung erstklassiger Dienstleistungen für unsere Kunden verschrieben haben."



Kirkland & Ellis LLP diente als Rechtsberater und PricewaterhouseCoopers LLP als Finanzberater für AEI. Lincoln International fungierte als exklusiver Finanzberater für den Vorstand von Sitec.



Informationen zu Belcan



Belcan, LLC ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Zulieferkette, Fachpersonalbeschaffung und Informationstechnologie (IT) für Kunden aus den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil und Industrie sowie Regierung. Belcan entwickelt bessere Ergebnisse für seine Kunden - von Triebwerken, Flugzeugzellen und Luftfahrtelektronik (https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2364459-1&h=373462194&u=https%3A%2F%2Fwww.dict.cc %2Fdeutsch-englisch%2FLuftfahrtelektronik.html&a=Luftfahrtelektronik) bis hin zu schweren Fahrzeugen, Autos und Cybersicherheit - Belcan verfolgt einen partnerschaftlichen Ansatz, um Lösungen anzubieten, die anpassungsfähig, integriert und wertschöpfend sind. Belcan genießt seit 60 Jahren das Vertrauen seiner Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.belcan.com.



Informationen zu Sitec



Sitec kann auf eine mehr als 60-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken und bietet technische Auslagerungs- und Personalbeschaffungsdienstleistungen für mehrere Branchen, insbesondere in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Nuklear und Petrochemie. Der Geschäftsbereich technische Auslagerung bietet umfassende Ingenieurlösungen für die gesamte Forschungs-, Design-, Entwicklungs- und Fertigungsphase und unterstützt Blue-Chip-Unternehmen wie Airbus, BAE, Leonardo und Rolls-Royce.



Der Geschäftsbereich Personalbeschaffung von Sitec bietet temporäre, permanente und zentralverwaltete Dienstleistungen an und kann auf eine langjährige Erfahrung in der Bereitstellung maßgeschneiderter Personalbeschaffungslösungen zurückblicken, die den Bedürfnissen von Kunden dank der Ausnutzung seiner grundlegenden Branchenkenntnisse und Erfahrungen gerecht werden. Mehr erfahren Sie unterwww.sitecgroup.com.



Informationen zu AE Industrial Partners



AE Industrial Partners ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,7 Milliarden US-Dollar, das sich auf kontrollierte Investitionen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Energieerzeugung und Spezialindustrie spezialisiert hat. AEI investiert in marktführende Unternehmen, die von der langjährigen Erfahrung, dem Branchenwissen und den Beziehungen des Unternehmens profitieren können. Mehr erfahren Sie unterwww.aeroequity.com.



OTS: Belcan, LLC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133558.rss2



Pressekontakt: Blicksilver Public Relations Jennifer Hurson (845) 507-0571 jennifer@blicksilverpr.com oder Kristin Celauro (732) 433-5200 kristin@blicksilverpr.com