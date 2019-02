IRW-PRESS: Artemis Resources Ltd.: Artemis Resources Ltd.: Umstrukturierung des Board und des Managements

Umstrukturierung des Board und des Managements

Seine Hoheit Scheich Maktoum Hasher al Maktoum zum Non-Executive Chairman ernannt

5. Februar 2019, Artemis Resources Limited (ASX: ARV, Frankfurt: ATY, US OTCQB: ARTTF) (Artemis oder das Unternehmen) meldet die folgenden Änderungen im Board mit Wirkung zum heutigen Datum.

Seine Hoheit Scheich Maktoum Hasher al Maktoum wurde zum Non-Executive Chairman ernannt. S. H. Sheikh Maktoum Hasher al Maktoum fungiert seit 26. Oktober 2017 als Non-Executive Director von Artemis. Er ist Mitglied der Herrscherfamilie Dubais und President der Al Fajer Group, Chairman von Dubai International Holdings, Chairman von Manannan Hydro Limited sowie Non-Executive Board Member der Commercial Bank of Dubai.

S. H. Sheikh Maktoum Hasher al Maktoum hat ein B.Sc.-Diplom in Betriebswirtschaft und Finanzen (Business Administration and Finance) von der Suffolk University in Boston (USA) und wurde im Jahr 2009 von CEO Middle East als CEO des Jahres und 2007 vom Weltwirtschaftsforum als Young Global Leader ausgezeichnet.

Er ersetzt Herrn David Lenigas, der aus familiären Gründen und aufgrund seiner anderen geschäftlichen Aktivitäten als Executive Chairman und Director des Unternehmens zurückgetreten ist.

S. H. Sheikh Maktoum sagte:

Im Namen des Board und der Aktionäre möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Lenigas für seine wichtigen Beiträge zur Entwicklung des Unternehmens seit seiner Ernennung im November 2016 zu danken, einschließlich der Schlüsselrolle, die er bei der Erweiterung der Aktiva des Unternehmens und der Sicherung der erforderlichen Finanzierung für diese Aktiva gespielt hat.

Ich freue mich, diese Funktion zu übernehmen, und kann unseren Aktionären versichern, dass ich mich dafür einsetzen werde, das Unternehmen unter meiner Führung weiterzuentwickeln. Ich verfüge über das Know-how und die Erfahrung, um dies zu verwirklichen, und meine Geschäftsinteressen umfassen Bergbau- und Erkundungsprojekte in anderen Teilen der Welt.

Im Rahmen dieser Umstrukturierung gibt das Unternehmen bekannt, dass Herr Alex Duncan-Kemp als Director des Unternehmens zurückgetreten ist. Das Board dankt Herrn Alex Duncan-Kemp bei dieser Gelegenheit für seine Verdienste für das Unternehmen.

Mit Wirkung zum heutigen Tag wurde Herr Dan Smith zum Non-Executive Director von Artemis ernannt. Herr Smith, BA, ist ein Commercial Director von Minerva Corporate, einem renommierten Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Perth (Western Australia). Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Unternehmensführung bei an der ASX notierten Unternehmen. Herr Smith ist Non-Executive Director des an der ASX und der AIM notierten Unternehmens Europa Metals Limited, des an der ASX notierten Unternehmens Lachlan Star Limited, von HIPO Resources Limited sowie von White Cliff Minerals Limited.

Edward Mead wird weiterhin als Executive Director des Unternehmens fungieren.

Sheikh Maktoum Hasher al Maktoum

Non-Executive Chairman

