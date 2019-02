(Neu: Aktueller Kurs)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Infineon haben am Dienstagmorgen nach einem verhalteneren Ausblick deutliche Schwankungen gezeigt. Zunächst schwach in den Xetra-Handel gestartet, setzten sie sich zeitweise ins Plus ab, um dann aber wieder um 0,77 Prozent auf 19,26 Euro nachzugeben. Börsianer verwiesen auf einen schwachen Ausblick, auch wenn dieser nicht unerwartet komme.

Das erste Geschäftsquartal des Halbleiterherstellers wurde am Markt als erwartungsgemäß bis leicht besser gewertet. Stärker im Fokus stand aber der Ausblick auf das richtungweisende zweite Quartal, in dem der Chiphersteller von stagnierenden Umsätzen und einem Rückgang der operativen Marge ausgeht. Auch auf das Gesamtjahr blickt der Konzern insgesamt etwas weniger optimistisch als bislang.

In der Auswertung waren sich Marktteilnehmer und Experten nicht sofort einig. Einige Analysten sprachen beim Ausblick von verfehlten Erwartungen, während es von Händlerseite vereinzelt hieß, die Kürzungen seien nicht so deutlich wie von manchen befürchtet. Positiv erwähnte ein Börsianer, dass Infineon mit etwas geringeren Investitionen reagieren will. "Dies ist ein positives Signal an Investoren und zeigt, dass Infineon schnell zu Gegenmaßnahmen greift."/tih/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006231004

AXC0135 2019-02-05/10:07