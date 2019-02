Wien (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund einer zunehmend an Fahrt gewinnenden Berichtssaison ließen sich gestern am EUR-denominierten Primärmarkt keine nennenswerten Neuemissionen beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am Sekundärmarkt habe der belgische Zinkproduzent Nyrstar im Fokus gestanden. Nachdem dieser am vergangenen Freitag eingeräumt habe, im letzten Jahr einer schwierigen Liquiditätssituation gegenüber gestanden zu haben und zudem eine Gewinnwarnung ausgeschickt habe, seien die Risikoprämien des Unternehmens auf ein neues Rekordhoch gestiegen (u.a. sei der Kurs der 2017 begebenen 6,875% Senior Anleihe auf 32,5 gefallen). ...

