Die Aktie von Qiagen gibt am Dienstag 1,3 Prozent ab, nachdem das Unternehmen am Vorabend seine Zahlen für das vierte Quartal 2018 sowie das Gesamtjahr 2018 veröffentlicht hat. Der Umsatz kletterte im Schlussquartal auf 403 Millionen US-Dollar - ein Plus von zwei Prozent nominal beziehungsweise von fünf Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse. Der bereinigte operative Gewinn ist um zwei Prozent auf 119,4 Millionen Dollar gefallen. Das bereinigte Konzernergebnis fiel um sechs Prozent auf 93,7 Millionen Dollar. Unter dem Strich blieben 60,9 Millionen Dollar nach einem Verlust von 39,7 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Damit lag man leicht unter den Erwartungen der Analysten, die Qiagen Umsätze in Höhe von 412 Millionen Dollar, ein bereinigtes operatives Ergebnis von 121,9 Millionen Dollar und ein bereinigtes Konzernergebnis von 94 Millionen Dollar zugetraut hatten.

Den vollständigen Artikel lesen ...