Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Dienstag mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Damit hält die Seitwärtsbewegung in den europäischen Indizes, die seit mehr als einer Woche zu beobachten ist, weiter an. Positiv wäre, wenn der DAX die Marke bei 11.300 Punkten nach oben herausnehmen könnte. Die laufende Berichtssaison liefert momentan nicht die Argumente für internationale Investoren, in Europa groß zu investieren. Am Morgen hat unter anderem Infineon Zahlen vorgelegt.

In diesem Umfeld legt der DAX um 0,6 Prozent auf 11.244 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.182 Punkte nach oben. Das Währungspaar Euro-Dollar notiert kaum verändert und liefert damit keinen Impuls.

Infineon reduziert seine Wachstumserwartungen

Infineon hat der Schwäche der Autobranche und der Abschwächung der Konjunktur in China im ersten Geschäftsquartal noch getrotzt, äußert sich mit Blick auf die weitere Entwicklung aber vorsichtiger und fährt seine Investitionen in den nächsten Monaten etwas zurück. Im saisonal schwächeren Zeitraum Oktober bis Dezember verbuchte der Chiphersteller einen operative Gewinn (Segmentergebnis) von 359 Millionen Euro - das sind 10 Prozent weniger als im Vorquartal, aber 15 Millionen mehr als von Factset befragte Analysten im Schnitt erwartet hatten. An der Börse notiert die Aktie kaum verändert.

Der Ölkonzern BP von guten Geschäften in allen Segmenten profitiert. Die Briten erzielten im vierten Quartal wieder einen Gewinn und übertrafen die Erwartungen der Analysten. Die Aktiva-Verkäufe will BP in den kommenden zwei Jahren fortsetzen, was an der Börse positiv gesehen wird. Die Aktie stellt mit einem Plus von 3,4 Prozent den Gewinner im Öl-Sektor, der um 1,3 Prozent zulegt.

iPhone-Zulieferer AMS erreicht Markterwartung nicht

Die Zahlen des iPhone-Zulieferers AMS überzeugen dagegen nicht. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 34 Prozent an, Analysten hatten in der Spitze jedoch mit bis zu plus 38 Prozent gerechnet. Für das erste Quartal 2019 erwartet AMS "aufgrund des ungünstigeren Endmarktumfelds" einen Umsatz von 350 bis 390 Millionen Dollar, was leicht unter der Analystenerwartung von 380 Millionen Dollar liegt. Zudem hat das Unternehmen die Dividende gestrichen. Die Aktie bricht um knapp 16 Prozent ein.

Die Hannover Rück (minus 0,5 Prozent) hat ihr Jahresgewinnziel trotz eines hohen Schadensaufkommens im Schlussquartal erreicht. Zudem bekräftigte der Rückversicherer seine Prognose für das laufende Jahr. Mit der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar zeigte sich das Unternehmen zufrieden. Brenntag profitieren von einer doppelten Hochstufung aus dem Hause der Credit Suisse und steigen um gut 3 Prozent.

Zudem hat Qiagen (minus 2,3 Prozent) Zahlen vorgelegt. "Das 4. Quartal überzeugt mich nicht", so ein Marktteilnehmer in einer ersten Einschätzung. Der Umsatz habe den Konsens um 2 Prozent verfehlt, die Marge sei leicht unter der Erwartung ausgefallen. Allein der bereinigte Gewinn je Aktie habe geliefert. Der Ausblick lese sich etwas pessimistischer als der Konsens, so das es hier bei den Schätzungen der Analysten nach unten gehen könne.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.181,77 0,52 16,57 6,01 Stoxx-50 2.929,39 0,62 18,02 6,14 DAX 11.243,57 0,60 66,99 6,48 MDAX 23.837,93 0,20 46,82 10,42 TecDAX 2.573,81 0,65 16,68 5,05 SDAX 10.570,88 0,26 27,01 11,17 FTSE 7.084,49 0,72 50,36 4,55 CAC 5.026,96 0,54 26,77 6,26 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,18 0,01 -0,06 US-Zehnjahresrendite 2,73 0,01 0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32 Uhr Mo, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1415 -0,19% 1,1426 1,1429 -0,4% EUR/JPY 125,43 -0,21% 125,53 125,77 -0,3% EUR/CHF 1,1410 -0,02% 1,1411 1,1407 +1,4% EUR/GBP 0,8755 -0,16% 0,8759 0,8747 -2,7% USD/JPY 109,89 -0,02% 109,86 110,04 +0,2% GBP/USD 1,3037 -0,01% 1,3044 1,3066 +2,2% Bitcoin BTC/USD 3.416,05 +0,14% 3.416,05 3.414,87 -8,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,46 54,56 -0,2% -0,10 +19,1% Brent/ICE 62,47 62,51 -0,1% -0,04 +14,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,54 1.312,17 +0,0% +0,37 +2,3% Silber (Spot) 15,88 15,87 +0,1% +0,01 +2,5% Platin (Spot) 821,50 821,00 +0,1% +0,50 +3,1% Kupfer-Future 2,81 2,79 +0,6% +0,02 +6,9% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2019 03:50 ET (08:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.