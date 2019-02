Die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania hat für den Flughafen München keine große Bedeutung. Mit neun Flügen pro Woche oder 0,3 Prozent der Flüge ab München sei ihr Angebot wenig ins Gewicht gefallen, sagte ein Flughafensprecher am Dienstag. Weil die Nachfrage von Passagieren da sei, würden sicherlich bald andere Fluggesellschaften entsprechende Angebote machen, sofern sie nicht ohnehin schon im Programm seien.

Nach dem Aus der damals zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin im Oktober 2017 "wurde das Angebot überkompensiert durch Airlines", sagte der Sprecher. Die Germania ist viel kleiner. Sie flog ab München regelmäßig sechs Städte an: Beirut, Erbil, Hurghada, Sulaymaaniya, Sharm el Sheik und Pristina. Außerdem bot sie Einzel- und Charterflüge an. Die Berliner Fluggesellschaft Germania hatte in der Nacht zum Dienstag mitgeteilt, sie sei zahlungsunfähig und habe ihren Flugbetrieb eingestellt./rol/DP/zb

