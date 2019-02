Washington - US-Präsident Donald Trump will den Chefposten bei der Weltbank laut Insidern mit einem scharfen Kritiker an der Institution besetzen. Der derzeit im US-Finanzministerium tätige Ökonom David Malpass soll nach dem Willen des Weissen Hauses an die Spitze der Weltbank rücken, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag. Die Agentur berief sich auf zwei namentlich nicht genannte Quellen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...