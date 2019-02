Der europäische Baukonzern Strabag hat als Teil eines Konsortiums den Zuschlag zum Bau eines neuen Abschnitts der tschechischen Autobahn D35 erhalten. Gegenstand des Auftrags mit einer Gesamtsumme von CZK 3,38 Mrd. (~ 132 Mio. Euro) ist der Bau einer vierspurigen Verbindung mit zwei Knotenpunkten. Strabag's Anteil als Konsortialführerin beträgt 42 %.Die Bauarbeiten an dem Abschnitt Opatovice-Casy mit einer Länge von 12,6 km starten voraussichtlich im kommenden Frühjahr und werden 44 Monate dauern. Der Abschnitt wird von einem Konsortium bestehend aus den Unternehmen STRABAG a.s., M-SILNICE a.s. und SMP CZ a.s. ausgeführt. Der Auftrag umfasst insgesamt 25 Brückenbauwerke: Sieben Brücken führen über die Autobahn, die restlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...