BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Einstellung des Flugbetriebs bei der Fluggesellschaft Germania sind am Dienstag 18 Verbindungen an den Berliner Flughäfen annulliert worden. Wie eine Sprecherin der Berliner Flughafengesellschaft mitteilte, handelte es sich um jeweils sechs Abflüge und Ankünfte in Tegel sowie jeweils drei Flüge in Schönefeld. Die Flüge seien über den ganzen Tag verteilt gewesen, so dass der Ausfall keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb habe, so die Sprecherin.

Die Berliner Fluggesellschaft Germania hatte in der Nacht mitgeteilt, Insolvenz beantragt zu haben und den Flugbetrieb einzustellen. Geschäftsführer Karsten Balke begründete den Schritt damit, dass Finanzierungsbemühungen zuletzt vergeblich gewesen seien. Die finanziellen Schwierigkeiten bei Germania waren Anfang Januar bekannt geworden./fcg/DP/zb

AXC0161 2019-02-05/11:00