(Die Angabe zum Analystennamen wurde geändert. Nach einem Analystenwechsel covert ab sofort Daniel Hobden rpt Daniel Hobden die Papiere.)

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Brenntag von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 52 Euro angehoben. Die finanzielle Robustheit des Chemikalienhändlers während der Weltfinanzkrise 2007 und 2008 sei aktuell nicht ausreichend in den Aktienkurs eingepreist, schrieb Analyst Daniel Hobden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung reflektiere auch ein etwas verbessertes Renditeprofil./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 04:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

