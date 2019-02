Zürich - Chinesische Investoren kommen in Europa immer seltener zum Zug: 2018 ging die Zahl der Übernahmen und Unternehmensbeteiligungen im Vergleich zu 2017 europaweit um 21 Prozent auf 196 zurück, das Investitionsvolumen schrumpfte sogar um 46 Prozent auf 31,2 Milliarden US-Dollar.

Neben Deutschland (35 Transaktionen) und Grossbritannien (34 Deals) erwiesen sich vor allem Italien (20 Transaktionen) und Frankreich (16 Übernahmen) als wichtigste Zielmärkte für Investoren aus dem Reich der Mitte. Der europaweit mit Abstand grösste Deal war der Einstieg von Geely bei Daimler. An zweiter Stelle folgt der - noch nicht abgeschlossene - Kauf des finnischen Sportausrüsters Amer Sports Oyj durch Anta Sports für 6,3 Milliarden US-Dollar; dahinter rangiert die Komplettübernahme des italienischen Mobilfunkbetreibers Wind Tre durch CK Hutchinson für 2,9 Milliarden US-Dollar. Insgesamt wurden 5 Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar gezählt - im Vorjahr hatte es noch 11 derartige Deals gegeben.

Das sind Ergebnisse einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die M&A-Investitionen chinesischer Unternehmen in der Schweiz und Europa untersucht.

«Die Transaktionsaktivitäten sind europaweit nun fünf Halbjahre in Folge zurückgegangen», stellt Yi Sun, Leiterin der China Business Services Deutschland, Österreich und Schweiz bei EY, fest. «Die Gründe für diesen kontinuierlichen Rückgang sind vielfältig. Einerseits haben sich die Rahmenbedingungen in China verändert: Die Regierung möchte übermässige Kapitalabflüsse verhindern und wünscht eine Konzentration der Investitionstätigkeit auf Kernbranchen. Andererseits wächst die chinesische Wirtschaft nicht mehr so stark, was eine stärkere Vorsicht gerade bei grossen Transaktionen zur Folge hat. Zudem werden chinesische Investoren in Europa nicht mehr überall mit offenen Armen empfangen.»

Auch der Transaktionsprozess sei komplizierter geworden, ergänzt Sun: «Seit einigen Jahren fordern die Eigentümer der europäischen Unternehmen von chinesischen Investoren schon am Anfang eines Verkaufsprozesses Nachweise ...

