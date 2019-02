Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Anleihen erfuhren leichte Kursverluste, so die Analysten der Nord LB.Angeblich hätten robuste Konjunkturdaten aus USA den Anleihemarkt belastet. Vor allem die unklare Lage um den Brexit sei für die Verluste verantwortlich. Sie hätten sich in Grenzen gehalten: Der Bund Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe 0,16% verloren, die Rendite der Zehnjährigen sei auf 0,18% gestiegen. Verluste auch am US-Anleihenmarkt: Zehnjährige hätten 11/32 auf 103 13/32 Punkte nachgegeben und mit 2,72% rentiert. (05.02.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...