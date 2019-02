- Keine Details nach Treffen zwischen Trump und Powell- Daten zum Dienstleistungssektor heute klar im Fokus- Verspätete Trump-Rede zur "Lage der Nation" geplant- DE30 bildet erneut langen unteren Schatten ausZu Beginn der neuen Handelswoche gab es keine einschneidenden Ereignisse oder Nachrichten, so dass die Risikobereitschaft an der Wall Street nicht negativ beeinträchtigt wurde. Im Gegenzug waren bei US-Aktien an breiter Front Anstiege zu beobachten, wobei In diesem Kontext das unterdurchschnittliche Handelsvolumen zu erwähnen ist. Die Technolgiewerte wiesen die stärksten Zuwächse auf und der marktbreite S&P 500 stieg ...

