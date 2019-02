München (ots) - AlixPartners ernennt Jochen Gottschalk zum Managing Director



Das global tätige Beratungsunternehmen AlixPartners hat mit Jochen Gottschalk (43) zum Jahreswechsel einen erfahrenen IT- und Digitalexperten zum Managing Director ernannt. Er kann auf mehr als 18 Jahre Erfahrung in Design und Umsetzung großer Transformationsprojekte sowohl auf Industrie- als auch auf Beratungsseite verweisen und ist profilierter Experte für strategische IT- und Digitalisierungsthemen. Darüber hinaus sammelte er umfangreiche operative und strategische Kompetenz in seinen bisherigen Tätigkeiten für AlixPartners sowie als Vorstandsbeauftragter eines IT-Systemhauses für Genossenschaftsbanken und bei einer internationalen Managementberatung. Gottschalk besitzt einen MBA-Abschluss der Kellogg School of Management der Northwestern University sowie einen Doppelabschluss in European Business von der European School of Business in Reutlingen und der NEOMA Business School in Reims.



"Aktuell ist der Veränderungsdruck in allen Branchen enorm. Die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette, die immer komplexere internationale Vernetzung und neue Marktteilnehmer erfordern von Unternehmen konsequentes Handeln. Mit unserem kontinuierlich wachsenden Digital Transformation-Team können wir Unternehmen dabei unterstützen, Transformations- und Wertsteigerungsprogramme erfolgreich zu implementieren", sagt Andreas Rüter, Deutschland-Chef von AlixPartners. "Unser neuer Managing Director Jochen Gottschalk hat das erhebliche Wachstum von AlixPartners in diesem Marktsegment mit seiner tiefen Industrie- und Digitalisierungsexpertise maßgeblich mitgeprägt. Seine Beförderung unterstreicht unseren Anspruch, die Positionierung und Digitalkompetenz von AlixPartners im Markt weiter zu forcieren."



Über AlixPartners



Die global agierende Beratung AlixPartners steht für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten bei zeitkritischen und komplexen Transformations- und Ertragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende Branchenexpertise und funktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicher Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Groß- und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.



Vom Wirtschaftsmagazin "Capital" und der WGMB wurde AlixPartners 2018 als beste Beratung im Bereich Transformation ausgezeichnet. Mit etwa 1.600 Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in mehr als 25 Büros vertreten. AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden Projekten, die die Zukunft von Unternehmen maßgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denen viel auf dem Spiel steht - when it really matters.



