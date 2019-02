Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Umsatz im vierten Quartal habe die Erwartungen leicht verfehlt, während das Ergebnis je Aktie diese erfüllt habe, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Diagnostik-Unternehmen rechne 2019 zwar mit einem schwachen Auftakt, auf Jahressicht aber mit anhaltendem Wachstum und Margenverbesserungen./tih/la

