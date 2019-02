Von der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania ist auch der Bremer Flughafen betroffen. Germania sei ein starker Partner gewesen, man habe bis zum Schluss darauf gehofft, Germania erhalten zu können. "Wir bedauern das zutiefst", sagte Flughafensprecherin Andrea Hartmann. Am Dienstag sollten vier Flüge wegen der Insolvenz ausfallen. Betroffen seien die Ziele Funchal und Antalya. In diesem Sommer habe Germania 23 Ziele von Bremen aus anfliegen wollen. Der Airport Hannover ist nach eigenen Angaben nicht von der Insolvenz betroffen.

Von Bremen aus bot die Airline viele Flüge nach Griechenland und auf die Kanarischen Inseln an. Es würden nun Gespräche mit anderen Fluggesellschaften geführt, um diese Ziele weiter zu bedienen, sagte Hartmann. Auswirkungen der Insolvenz bekommt auch der Airport Münster/Osnabrück (FMO) zu spüren, wo die geplante Verbindung von und nach Arrecife auf Lanzarote annulliert wurde. Wie das Unternehmen mitteilte, beförderte Germania 2018 insgesamt 269 000 Fluggäste am Flughafen Münster/Osnabrück. Das entspreche einem Marktanteil von rund einem Viertel des dortigen Gesamtaufkommens.

"Wir werden nun alles daran setzen, gemeinsam mit den touristischen Partnern schnellstmöglich das Touristikprogramm am FMO zu sichern", wird der Geschäftsführer des Flughafens Münster/Osnabrück, Rainer Schwarz, in einer Mitteilung zitiert. Er äußerte sich sehr verwundert darüber, dass Germania noch am 19. Januar die Lösung der Finanzfragen bekanntgegeben habe und nur zwei Wochen später eine Insolvenz verkünde.

Heftig traf die Nachricht den Flughafen Rostock-Laage: "Von den knapp 296 000 Passagieren im vergangenen Jahr flogen 46 Prozent mit Germania", sagte Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Germania ist eine deutsche Fluggesellschaft mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte. Sie wurde 1986 gegründet, seit 2009 ist Berlin der Firmensitz. Auf der Kurz- und Mittelstrecke beförderte die Airline mehr als vier Millionen Passagiere pro Jahr zu mehr als 60 Zielen innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten.

Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich direkt an ihren Reiseveranstalter wenden, um eine Ersatzbeförderung zu erhalten./opi/DP/mis

