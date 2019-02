Zum zweiten Mal zeichnet die ICE Europe, die Internationale Leitmesse für die Veredelung und Verarbeitung von Papier, Film, Folie und Vliesstoffe, die vom 12. - 14. März 2019 in München stattfindet, mit den ICE Awards Höchstleistungen in der Converting-Industrie aus. Der Innovationswettbewerb der ICE Europe ehrt Best Practice, Exzellenz, Innovation und außergewöhnliche Leistungen in vier Kategorien. Besucher können nun über ein Online-Voting auf der ICE Europe Webseite für ihre Favoriten abstimmen. Zahlreiche Aussteller aus unterschiedlichen Ländern haben ihre innovativen Projekte, Maschinen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...