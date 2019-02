Hohhot (China) y Rheinbreitbach (Alemania) (ots) -



- China es el mercado de alimentación infantil más grande del mundo. - Los oligosacáridos de la leche humana son fundamentales para el desarrollo de un microbioma infantil saludable.



Jennewein Biotechnologie GmbH, el líder mundial en investigación y fabricación de oligosacáridos de la leche humana, e Inner Mongolia Yili Industrial Group (Yili Group), empresa de productos lácteos líder en China, han anunciado hoy la firma de un memorando de entendimiento sobre el microbioma infantil y los oligosacáridos de la leche humana, con el objetivo de desarrollar una innovadora fórmula infantil y productos lácteos pensados específicamente para el mercado chino.



«Después de haber introducido los oligosacáridos de la leche humana en otras regiones del mundo, como el importante mercado de EE. UU. y algunos países europeos, nos emociona poder trabajar con Yili, el líder del mercado chino en alimentación infantil/microbioma», afirmó el Dr. Stefan Jennewein, CEO y cofundador de Jennewein Biotechnologie. «Con un 50 % del volumen total del mercado mundial (2021e: 76 000 millones de dólares estadounidenses), China es actualmente el mayor mercado de alimentación infantil. Nuestra intención es trasladar los beneficios de los oligosacáridos de la leche humana para el desarrollo de un microbioma infantil saludable a los padres chinos y a sus hijos».



Los oligosacáridos de la leche humana (HMO, por sus siglas en inglés) son el tercer componente más abundante de la leche materna y su concentración y diversidad estructural es exclusiva de los humanos. Los HMO poseen numerosas propiedades fisiológicas; ofrecen protección contra enfermedades infecciosas (por ejemplo, norovirus) y actúan como prebióticos para el desarrollo del microbioma infantil. Hoy en día sabemos que la formación de un microbioma saludable es fundamental para el desarrollo general de un niño. El hecho de no favorecer un microbioma natural o saludable puede derivar en obesidad, autismo o en el desarrollo de alergias, además de otros problemas existentes en la salud y el desarrollo infantiles. Sin embargo, la mayoría de las fórmulas infantiles actuales no contienen HMO.



El Dr. Gerrit Smit, director general de Yili Innovation Center Europe, afirmó: «Yili Group lleva años dedicándose a estudiar la composición de la leche materna china y ha empezado a crear una base de datos al respecto. Yili está lanzando continuamente al mercado productos innovadores basados en investigaciones científicas, como Pro-Kido, y está deseando empezar a colaborar con Jennewein en el futuro».



Acerca de los HMO:



Los HMO son moléculas de azúcar complejas que solo están presentes en la leche materna. Son el tercer componente más abundante de la leche humana después de los lípidos y la lactosa. Se han identificado más de 200 HMO con estructuras diferentes. El HMO más abundante es la 2'-fucosil lactosa, producida por aprox. el 80 % de las madres lactantes en concentraciones de hasta 2 g/l. Algunos estudios científicos han demostrado que los HMO, y en particular la 2?fucosil lactosa, influyen de manera positiva en el desarrollo infantil. Los HMO son prebióticos, es decir, promueven de manera específica el crecimiento de microorganismos beneficiosos y, al mismo tiempo, inhiben el crecimiento de patógenos. Jennewein Biotechnologie lanzó el HMO 2?-fucosil lactosa al mercado mundial de alimentación infantil por primera vez en 2015.



Acerca de Jennewein Biotechnologie:



Como empresa biotecnológica líder a nivel internacional, Jennewein Biotechnologie fabrica una amplia gama de innovadores productos de HMO y de monosacáridos poco comunes, como la 2?fucosil lactosa, la 3-fucosil lactosa y la lacto-N-tetraosa. Estos inusuales azúcares se utilizan en la industria alimentaria (en particular, en las fórmulas de leche infantil), en la industria farmacéutica y en la industria cosmética. El proceso de fabricación requiere técnicas de fermentación de última generación. La empresa está construyendo una de las plantas de fermentación más grandes del mundo en Europa Central. En 2015, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) concedió a Jennewein Biotechnologie una licencia para comercializar 2?-fucosil lactosa y, de esta forma, se convirtió en la primera empresa que introducía oligosacáridos humanos producidos con procesos biotecnológicos en el mercado de la alimentación infantil de Estados Unidos. En 2017, recibió además la autorización de la Unión Europea de conformidad con el Reglamento sobre nuevos alimentos. Jennewein Biotechnologie colabora con la mayoría de las empresas internacionales de alimentación infantil y muchas de las fórmulas de leche infantil de todo el mundo contienen ahora 2?-fucosil lactosa (por ejemplo, Abbott Similac).



Acerca de Yili Industrial Group:



De acuerdo con la lista elaborada por Rabobank de las 20 mejores empresas lácteas internacionales, Yili Group es la empresa láctea más grande de Asia. Liderando el ranking de las mejores empresas lácteas de China durante años, Yili cuenta con la gama de productos lácteos más completa de la industria láctea china. Como única empresa láctea china que cumple con los estándares de los Juegos Olímpicos y de la Exposición Universal, Yili fue proveedora de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008 y de la Exposición Universal de Shanghái de 2010. Cada día se suministran a los clientes más de 100 millones de productos Yili, y cada año se venden más de 37 000 millones de productos, entre otros, leche, yogur, helado y productos de leche en polvo. Gracias al uso de recursos internacionales y a la creación de redes en los mercados lácteos más avanzados, como Europa, Norteamérica, Oceanía y Asia, Yili lleva años ofreciendo innovaciones basadas en la I+D. De acuerdo con su filosofía, «Yili representa la máxima calidad», la empresa ha avanzado hasta convertirse en el proveedor de alimentos saludables más confiable del mundo.



Contacto de prensa: Jennewein Biotechnologie Dr. Bettina Gutierrez bettina.gutierrez@jennewein-biotech.de +49 2224/98810797