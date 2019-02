München/Essen (ots) - Am E-world-Messestand der Thüga Plusgesellschaften können Stadtwerke wie Kommunen die digitale Transformation hautnah erleben. Die Thüga Tochterunternehmen Conergos, E-MAKS, e.dat, Syneco sowie Thüga SmartService stellen ihr breites Lösungsangebot vor. Wie bei einem Baukasten können sich die Kunden daraus ihr individuelles Paket zusammenstellen. Die Leistungen bauen aufeinander auf und greifen ineinander.



Conergos: Umfangreiche IT-Lösungen - von SAP HANA bis Business Analytics



Der IT-Dienstleister und SAP-Spezialist Conergos setzt den technologischen Wandel zu Cloud-Lösungen um und eröffnet mit der SAP "C/4 Customer Experience Suite" ein neues Kapitel im digitalen Kundenmanagement. Mit den neuen, cloud-basierten und modularen Lösungen bietet SAP nun voll integrierte Prozesse für Shop, Produkt Management, Marketing Automation, Vertrieb, Omnichannel-Kundenservice sowie DSVGO-konformes Kundendatenmanagement. Die Conergos ist bereits in ersten Kundenprojekten aktiv in der Umsetzung und begleitet ihre Kunden aktiv auf dem Weg in die Cloud.



Gleichzeitig präsentiert Conergos umfangreiche, anwendungsspezifische Portal-Lösungen aus dem eigenen Portfolio. Neben dem "klassischen" Customer Self Service bietet das Smart Meter-Portal viele Möglichkeiten um Energiesparziele zu realisieren, den Vorjahresverbrauch zu visualisieren, Jahresverbrauchsprognosen zu erstellen oder Abschläge zu simulieren. Weitere Portale für Gewerbekunden, Wohnungsbaugesellschaften unterstützen die konkrete Kundenansprache darüber hinaus. Conergos ist auch stark in der Prozessoptimierung: Das Unternehmen automatisiert mit Data Analytics und Process Mining Unternehmensprozesse, visualisiert Prozess-Schleifen und zeigt auf, wann ein Versorger mit welcher Wahrscheinlichkeit Kunden verlieren könnte.



E-MAKS: Betriebskostenabrechnung und digitales Vertragsmanagement



Als innovativer Partner im Energiedaten- und Abrechnungsmanagement sorgt E-MAKS bei Auftraggebern für effiziente und reibungslose Prozessabläufe. Auf der E-world stellt E-MAKS Stadtwerken innerhalb und außerhalb der Thüga Gruppe ihre White Label-Lösung zur Betriebskostenabrechnung vor. Dabei agiert E-MAKS als Partner im Hintergrund, erhebt und verarbeitet die Daten und ist verantwortlich für die finale Rechnungslegung. Das Gesicht zum Kunden bleibt das jeweilige Stadtwerk. Für Netzbetreiber bietet E-MAKS in Zusammenarbeit mit Conergos ein Tool zum digitalen Vertragsmanagement an, das den Prozess für alle Marktpartner einfacher und transparenter macht. Es ermöglicht ein durchgängiges Online-Handling für die wesentlichen Vertragsarten und Vorgänge mit einfacher, intuitiver Oberfläche.



e.dat: Experte für Schleupen-Software



Das Plusunternehmen e.dat hat sich darauf spezialisiert, Kunden- und Marktprozesse effizienter zu gestalten. Zusammen mit Thüga SmartService realisiert e.dat einen Messstellenbetrieb-Piloten bei der WEMAG AG in Schwerin und sammelt dabei wichtige Erfahrung für den Smart Meter-Rollout, der unmittelbar bevorsteht. Auf der E-world präsentiert e.dat als Experte für Schleupen-Abrechnungssoftware zusätzlich seine Kompetenz beim Personalengpassmanagement. Stadtwerke können unkompliziert von e.dat Unterstützung erhalten, beispielsweise bei personellen Engpässen aufgrund von Elternzeit oder Altersteilzeit.



Syneco: White Label-Angebot e-portal



Syneco entwickelt sich vom Handelshaus zum Prozessanbieter und optimiert gemeinsam mit den Thüga-Stadtwerken deren Energiebeschaffung. Dazu gehört eine partnerschaftliche Integration der Vertriebs- und Beschaffungsprozesse, inhaltlich verzahnt auf dem neuen e-portal. Über dieses Portal können Partnerunternehmen ausgewählte Synection-Funktionalitäten als White Label-Angebot im eigenen Namen ihren Endkunden anbieten. Der gesamte Endkundenprozess über Vertrieb und Beschaffung wird über das Portal schneller, einfacher und intuitiver begleitet. Auf der E-world präsentiert Syneco das neue e-portal mit Funktionen zur Initialprognose, Preis-Kalkulation, Bewirtschaftung des Portfolios bis hin zur Geschäftsabwicklung.



Thüga SmartService: LoRaWAN und Smart City-Baukasten



Die IoT-Spezialisten der Thüga SmartService entwickeln smarte und digitale Lösungen für die Energiewelt von morgen. Beispielhaft dafür steht das Multitool LoRaWAN aus dem aktuellen Smart City-Baukasten der Thüga. Die Technologie zur Vernetzung unterschiedlichster Sensoren bietet eine hohe Reichweite und Durchdringung bis tief in Keller oder Schächte. Es kennzeichnet eine beeindruckende Energieeffizienz für den autarken Betrieb von IoT-Geräten über viele Jahre und besitzt ein ausgezeichnetes Kosten-/Nutzen-Verhältnis. Das digitale IoT-Funknetz auf Basis der LoRaWAN-Funktechnik können Messebesucher auf der E-world live erleben, inklusive Sensoren und Endgeräten, wie zum Beispiel einen Füllstandsmesser in Aktion.



Thüga-Plusgesellschafts-Stand: Halle 2, Stand 2-522



Die Experten der Thüga-Plusgesellschaften stehen am Stand 2-522 in Halle 2 für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung. Sie konfigurieren aus dem abgestimmten und ineinandergreifenden Leistungsportfolio individuelle Lösungspakete, die exakt auf die konkreten Herausforderungen von Stadtwerken zugeschnitten sind. Diese können darauf vertrauen, dass sich die Produkte und Dienstleistungen bei unseren Partnern vielfach bewährt haben. Dafür steht das große Plus der Thüga, das den größten kommunalwirtschaftlichen Verbund in Deutschland repräsentiert.



OTS: Thüga AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18807 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18807.rss2 ISIN: DE0007481004



Pressekontakt: Dr. Detlef Hug Detlef.hug@thuega.de Tel. +49 (0) 89-38197-1222