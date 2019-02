Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Compugroup nach Zahlen von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Ausblick des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareherstellers sei gut ausgefallen, wenn auch nicht so stark, wie es auf den ersten Blick scheine, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des niedrigen organischen Wachstum sei die Bewertung hoch. Die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal seien wie erwartet ausgefallen./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 08:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 08:27 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-02-05/12:10

ISIN: DE0005437305