Am Tag nach den schweren Beeinträchtigungen durch den Warnstreik des Bodenpersonals hat sich die Lage am Hamburger Flughafen normalisiert. Gegen Mittag waren 13 von 370 Flügen abgesagt, wie eine Sprecherin des Flughafens am Dienstag mitteilte. Darunter waren zehn Abflüge, weil die Fluggesellschaften ihr Fluggerät nicht rechtzeitig nach Hamburg bringen konnten.

Der Flughafen hatte am Montagnachmittag alle Landungen gestrichen, weil nicht mehr ausreichend Personal zur Abfertigung zur Verfügung stand. Die Airlines hatten einige Maschinen leer nach Hamburg gebracht, um den Flugplan des nächsten Tages einzuhalten, doch war das nicht in allen Fällen möglich. Am Vortag waren mehr als 200 von 388 geplanten Flügen ausgefallen, weil die Gewerkschaft Verdi im Konflikt um die Bezahlung des Bodenpersonals zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen hatte.

Auch von der Insolvenz und der Einstellung des Flugbetriebs der Fluglinie Germania ist der Hamburger Flughafen betroffen. "Seit über 25 Jahren flog Germania ab Hamburg mit einem sehr vielfältigen Streckenangebot", sagte Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler. "Die vergangenen Monate haben einmal mehr gezeigt, wie dynamisch sich die Luftfahrtbranche verändert. So durchleben etablierte Player einen Umbruch und für die kleineren Fluggesellschaften wird es immer schwieriger, im Markt zu bestehen - trotz steigender Passagierzahlen."

Germania flog in Hamburg im Sommer 19 Ziele an, im Winter elf bis zwölf, vor allem im Mittelmeerraum. Darunter waren auch eher selten direkt angeflogene Flugziele wie Beirut oder Bodrum. Am Dienstag fiel ein geplanter Flug nach Funchal auf Madeira aus./egi/DP/fba

