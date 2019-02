Duisburg (ots) -



Sehr geehrte Damen und Herren,



rund 250.000 Kinder und Jugendliche werden weltweit in offiziellen Armeen und nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen als Soldaten eingesetzt und zum Kämpfen gezwungen. Mit der Ratifizierung eines Zusatzprotokolls der UN-Kinderrechtskonvention am 12. Februar 2004 hat sich auch Deutschland zu besonderem Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten verpflichtet. Das Deutsche Bündnis Kindersoldaten, ein Zusammenschluss von elf Nichtregierungsorganisationen, stellt anlässlich des diesjährigen Red Hand Day zusammen mit der internationalen Kinderrechtsorganisation Child Soldiers International die deutsche Ausgabe der Studie "Why 18 matters - eine Analyse der Rekrutierung von Kindern" vor. Die Studie macht deutlich, warum es wichtig ist, dass auch Länder wie Deutschland, Großbritannien oder die USA darauf verzichten, Minderjährige für ihre Armeen zu rekrutieren. Innocent Opwonya, der heute in Deutschland studiert, wird seine Erfahrungen als Kindersoldat in Uganda und die Bedeutung einer Unterstützung für ehemalige Kindersoldaten schildern.



Hierzu laden wir Sie ein zu einer Pressekonferenz:



Datum: Montag, 11. Februar 2019 Uhrzeit: 11.00 Uhr Ort: Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin,Raum 4



mit: Ralf Willinger, Kinderrechtsexperte von terre des hommes & Sprecher Deutsches Bündnis Kindersoldaten Frank Mischo, Kinderrechtsexperte der Kindernothilfe & Sprecher Deutsches Bündnis Kindersoldaten Innocent Opwonya, ehemaliger ugandischer Kindersoldat David Gee, Kinderrechtsexperte von Child Soldiers International Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen & Mitglied Deutsches Bündnis Kindersoldaten (Moderation)



Themen: - Straight 18 weltweit - gegen die Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen als Soldaten, auch in Deutschland - Situation und Schutz von Kindern im Krieg und die deutsche Verantwortung - Was es bedeutet, als Kind mit der Waffe kämpfen zu müssen



Achtung Fotografen:



Im Anschluss an die Pressekonferenz präsentieren Aktivisten und Jugendliche gegen 12.30 Uhr auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude Rote Hände als Symbol des Protests gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten und gegen Waffenexporte.



Für das Deutsche Bündnis Kindersoldaten mit freundlichen Grüßen



Christian Herrmanny Stv. Pressesprecher Kindernothilfe e.V.



Für Rückfragen / Interviews: terre des hommes, Tel.: 05 41 / 71 01-126, presse@tdh.de Kindernothilfe, Tel.: 02 03 / 77 89-242, christian.herrmanny@kindernothilfe.de DFG-VK, Michael Schulze von Glaßer, Mobil: 017623575236, svg@dfg-vk.de