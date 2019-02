Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Rückversicherers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum bei den Prämien aus der Erneuerungsrunde sei zwar hoch, aber nicht ganz so stark wie im vergangenen Jahr, was Preisdruck andeute./mf/la

