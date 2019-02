Hamburg (ots) -



- ABOUT YOU verleiht am 18. April 2019 zum dritten Mal die ABOUT YOU Awards in sieben neuen Kategorien an die wichtigsten Social Media Persönlichkeiten - Neuer Votingprozess und erweitertes Show-Konzept mit hochkarätiger Fach-Jury: Doutzen Kroes, Stefanie Giesinger, Lena Gercke und Bonnie Strange suchen per Social Media Aufruf die Nominees 2019 - Die größte Influencer Award Show wird wieder als TV-Format auf ProSieben in bester Sendezeit für die Kernzielgruppe ausgestrahlt - Social Media Community nicht nur vor dem Screen live dabei: Rund 200 Tickets können exklusiv über die ABOUT YOU App gekauft werden



Deutschlands größte und spektakulärste Award Show für Social Media Stars geht in die dritte Runde - und erfindet sich auch in diesem Jahr wieder neu. Nach dem erfolgreichen TV-Auftakt im letzten Jahr und mehr als acht Millionen Zuschauern sowie mehr als einer Milliarde erreichten Medienkontakten, werden die ABOUT YOU Awards 2019 noch vielfältiger, emotionaler und persönlicher. Am 18. April 2019 dreht sich alles um die wichtigsten Influencer im deutschsprachigen Raum, die die Social Media Szene in den vergangenen Monaten geprägt und bewegt haben und daher mit dem begehrten Award ausgezeichnet werden. Auch in diesem Jahr wird die Show als TV-Format auf ProSieben ausgestrahlt und auf Social Media mit exklusiver Vor- und Nachberichterstattung ergänzt. In den vergangen zwei Jahren haben sich die Awards durch die bisher beispiellose Verschmelzung von Digital und TV als wichtigste Auszeichnung für Influencer in Europa etabliert.



Für die dritte Verleihung der Awards knüpfen die Organisatoren nicht einfach nur an die Erfolge der vergangenen Jahre an, sondern setzen erneut Maßstäbe: "Wir freuen uns, die ABOUT YOU Awards dieses Jahr neu zu erfinden. Mit unserem neuen Show-Konzept und neuem erweiterten Votingprozess können wir auf den schnelllebigen Markt der Social Media Welt reagieren", sagt Julian Jansen, Content Director bei ABOUT YOU. Als Doppelspitze mit Chris Nickel, auch Content Director, verantworten sie gemeinsam die ABOUT YOU Awards.



Mehr Glamour, mehr Authentizität und mehr Relevanz - dafür steht die neu eingeführte, hochkarätige Fach-Jury. Sie setzt sich zusammen aus prominenten Experten für die sieben neuen Kategorien Style, Comedy, Music, Empowerment, Newcomer, Health, Idol of the Year. Als erste hochkarätige Juroren sind bereits Doutzen Kroes, Stefanie Giesinger, Lena Gercke und Bonnie Strange bestätigt.



Die neuen Award-Kategorien sind eine Reaktion auf die neuesten Trends sowie größten Themen und Entwicklungen der Social Media Szene. Neben dem etablierten Sonderpreis "Idol of the Year" ist ein weiterer Ehrenpreis dazu gekommen, für den die Nominees nicht beim Online-Voting zur Wahl stehen, sondern ausschließlich von der Fachjury gekürt werden. Die neue Kategorie "Empowerment" soll Influencer auszeichnen, die ihre reichweitenstarke Plattform für Initiativen nutzen, um wichtige Themen wie soziale Vielfalt oder Nachhaltigkeit zu adressieren und dadurch Menschen weit über Social Media hinaus erreichen und bewegen.



Die Besetzung einer hochkarätigen Fach-Jury spielt eine zentrale Rolle im neuen Show-Konzept und insbesondere im ausgebauten Voting-Verfahren. Anders als in den vorherigen Jahren, startet der Nominierungsprozess vom 04.-09. Februar mit einem öffentlichen Aufruf der Juroren auf Social Media, bei dem sie ihre Community dazu auffordern, Vorschläge für die diesjährigen Nominierten, die sogenannten "Nominees", in der ABOUT YOU App einzureichen. Aus allen Einreichungen bestimmen die Juroren zusammen mit ABOUT YOU die Top 10 Nominees. Aus diesen Top 10 können dann die Fans und Follower vom 11.-17. Februar während des öffentlichen Online-Nominee-Votings in der ABOUT YOU App sowie auf www.aboutyou-awards.de ihre Stimme für ihre Favoriten in fünf von sieben Kategorien abgeben. Aus den gewählten Top 3 Nominees werden die finalen Gewinner einer jeden Kategorie daraufhin von der Fach-Jury geheim gewählt und beim großen Show-Spektakel am 18. April bekannt gegeben. Zu den Siegern aus dem letzten Jahr zählen u.a. Stefanie Giesinger, Matiamu by Sofia, Ischtar Isik, Farina Opoku und Riccardo Simonetti.



Ob im TV oder auf Social Media - jeder kann die spektakuläre Show wie im vergangenen Jahr hautnah mitverfolgen. Neben der TV-Ausstrahlung haben Fans und Follower in diesem Jahr erstmalig die Chance eine der rund 200 limitierten Karten exklusiv über die ABOUT YOU App zu kaufen und so gemeinsam mit den geladenen Gästen ihre Stars live vor Ort zu erleben.



"Die ABOUT YOU Awards haben sich in der Marketing-Branche als gutes Beispiel etabliert, wie man als digitales Unternehmen echte erlebbare Events schafft, bei denen echte Menschen echte Geschichten erzählen und echte Emotionen auslösen.", sagt Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU.



Das innovative Show-Konzept hält für die Zuschauer viele spannende Neuerungen bereit. Die Juroren selbst werden beispielsweise als Moderatoren durch den diesjährigen Abend führen. Neue und innovative Show-Elemente werden für Emotionen und Unterhaltung der Extraklasse sorgen. Zusammen mit den größten Social Media Stars Deutschlands auf der Bühne wird der Abend einzigartig werden. Zur Award Show werden rund 1.500 Gäste, darunter VIPs, Influencer, Chefredakteure und Entscheider der Digital- und Medienbranche sowie erstmals auch Fans erwartet, die die digitalen Stars ihrer Generation hautnah erleben können.



AYA2019



Über ABOUT YOU



ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und dadurch unendlich viele verschiedene Persönlichkeiten, die ihren Ausdruck durch Mode finden und dabei von ABOUT YOU unterstützt werden. Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren finden auf aboutyou.de neben der vielseitigen Inspiration ein Sortiment mit mehr als 200.000 Artikeln von über 1.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 11 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Das Fashion-Tech-Unternehmen erwirtschaftete 2017/18 einen Umsatz in Höhe von 283 Millionen Euro, für das laufende Geschäftsjahr wird ein Umsatz in Höhe von 450-480 Millionen Euro erwartet, das entspricht einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 1,6 Milliarden Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg.



Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (30, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (28, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (37, Operations & Finance).



