Helvetas blickt auf ein erfreuliches Spendenjahr zurück. Die

politisch und konfessionell unabhängige Schweizer

Entwicklungsorganisation konnte 2018 Spenden und Beiträge in der Höhe

von 30,4 Millionen Franken entgegennehmen. Damit stiegen die

Spendeneinnahmen gegenüber dem Vorjahr erneut - diesmal um mehr als

neun Prozent.



Mehr gespendet haben im vergangenen Jahr insbesondere

Privatpersonen; der Zuwachs an Spenden über digitale Kanäle war

überdurchschnittlich. Ausserdem durfte Helvetas kleinere und grössere

Legate entgegennehmen. «Viele Menschen hierzulande sind solidarisch

mit den Benachteiligten und Armen im globalen Süden. Sie wissen, dass

sie sich nicht selber vor Ort engagieren können, leisten aber mit

ihrer Spende einen Beitrag zur echten Veränderung», so Stefan Stolle,

Leiter Marketing und Kommunikation von Helvetas.



Wirksame Unterstützung - auch für die Rohingya-Flüchtlinge in

Bangladesch



Gemeinsam mit lokalen Partnern unterstützte Helvetas innerhalb

eines Jahres weit über drei Millionen Menschen in 30 Ländern dabei,

ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Dies war möglich dank

Mitgliedern und Spendenden sowie Projektfinanzierungen von Bund und

internationalen Geldgebern. Konkret setzt sich Helvetas unter anderem

für besonders vom Klimawandel betroffene Menschen ein und hilft

ihnen, ihr Leben den neuen Bedingungen anzupassen und die Natur zu

schützen. Zudem legt Helvetas einen Schwerpunkt auf die praxisnahe

Berufsbildung, insbesondere für Jugendliche in Afrika.



Dank ihrer starken lokalen Verankerung und langjährigen

Partnerschaften in ihren Einsatzgebieten kann Helvetas vermehrt auch

Nothilfe in Krisensituationen leisten. Letztes Jahr entstand so ein

umfassendes Hilfsprogramm für die aus Myanmar nach Bangladesch

geflüchteten Rohingya. Helvetas unterstützt die Flüchtlinge im

weltweit grössten Camp beim Bau ihrer Hütten und spezieller Latrinen,

die Biogas für Küchen produzieren. Sie hilft den Geflüchteten zudem

bei medizinischen oder sozialen Problemen, schützt junge Frauen vor

Gewalt und fördert den Gemüseanbau auf und neben den einfachen

Unterkünften. Damit können die Betroffenen ihre Ernährung selber

verbessern. Darüber hinaus unterstützt Helvetas einheimische

Familien, die infolge der überstürzten Ankunft der Flüchtlinge quasi

über Nacht Teil des Flüchtlingscamps wurden und selbst unter Armut

leiden. Sie erhalten zum Beispiel Saatgut und Dünger. Dies hilft,

Konflikten vorzubeugen.



Helvetas ist ein politisch und konfessionell unabhängiger Verein,

den rund 100'000 Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner tragen. Die

Entwicklungsorganisation engagiert sich in Afrika, Asien,

Lateinamerika und Osteuropa. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen

Bildung, Umwelt und Klima, Wasser und Infrastruktur, Landwirtschaft

und Markt sowie Demokratie-, Frauen- und Friedensförderung.

www.helvetas.org



