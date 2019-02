Nach den für Wirecard negativen Artikeln in der Financial Times hat Wirecard reagiert - mit einer Stellungnahme und auch mit einem Conference Call. Dieser fand laut Wirecard direkt zu Beginn der neuen Handelswoche (= 4. Februar) um 13:00 Uhr (MEZ) stand. Und gemäß der Kursentwicklung der Wirecard-Aktie am Montag zu urteilen, war dieser Conference Call erfolgreich im Sinne von Wirecard. Am Montag ging die Wirecard-Aktie jedenfalls mit einem Tages-Plus von 14,90 Euro bzw. rund 13,7% auf 123,40 ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...