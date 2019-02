Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) einen Rekordumsatz erzielt, ist beim EBITDA jedoch deutlich unter dem Vorjahreswert zurückgeblieben. In der Folge reduzieren die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe GK Software einen Rekordumsatz von 103 bis 106 Mio. Euro (GJ 2017: 90,45 Mio.) erzielt und dabei mehrere Kunden im US-Markt gewonnen. Unter anderem wegen höher als zunächst geplanten Investitionen ins Produktportfolio sei das EBITDA auf 4 bis 7 Mio. Euro (GJ 2017: 8,8 Mio.) gesunken. Für den Bereich "IT Service" habe das Unternehmen eine Konzentration auf das Kerngeschäft beschlossen und reagiere so auf den Umsatzrückgang von rund 4 Mio. Euro in der Sparte. Laut den Analysten könne sich dies positiv in der Marge niederschlagen. Bestehende Verträge werde das Unternehmen weiter erfüllen, so dass der volle Effekt dieser Entscheidung nach der drei- bis vierjährigen Auslaufphase eintreten werde.

Im Geschäftsjahr 2019 solle der Fokus auf die Erhöhung der Ertragskraft gelegt werden. Laut EQUI.TS seien die Langfristziele (mit Blick auf 2020) von der Margenverfehlung im Jahr 2018 nicht betroffen. Außerdem habe das Unternehmen die Mittelfristprognose, die einen Umsatz von rd. 135 Mio. Euro im Jahr 2020 impliziere, bestätigt. Dennoch habe das Analystenteam die Erwartungen - insbesondere margenseitig - angepasst. Die Analysten senken demnach das Kursziel auf 103,00 Euro (zuvor: 123,00 Euro), vergeben auf Basis des 2019er EV/Umsatz von nur rund 1,2 aber unverändert das Rating "Kaufen".

