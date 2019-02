Luxemburg (ots) -



Im Jahr 2017 galt der allgemeine Gesundheitszustand von über 95% der Kinder in der Europäischen Union (EU) als gut oder sehr gut. Betrachtet man die einzelnen Altersgruppen, ändert sich dieser Prozentsatz nur geringfügig, und zwar von 96,5% bei den unter Fünfjährigen auf 95,9% bei den Fünf- bis Neunjährigen und auf 95,2% bei den Zehn- bis Fünfzehnjährigen. Der Prozentsatz der Kinder, deren allgemeiner Gesundheitszustand als schlecht oder sehr schlecht eingestuft wurde, lag bei allen Altersgruppen unter 1%.



Weniger als 5% der Kinder in der EU galten im Jahr 2017 als gesundheitsbedingt bei Aktivitäten eingeschränkt: 3,7% wiesen mäßige und 1,2% schwerwiegende Einschränkungen auf. Die Anteile, die in jeder Kategorie der Einschränkungen bei Aktivitäten verzeichnet wurden, steigen mit zunehmendem Alter. Bei den Kindern unter fünf Jahren wiesen 2,2% mäßige und 0,6% schwerwiegende Einschränkungen bei Aktivitäten auf, während die Anteile bei den Fünf- bis Neunjährigen bei 4,1% bzw. 1,2% lagen und bei den Zehn- bis Fünfzehnjährigen 4,4% bzw. 1,6% betrugen.



Diese Daten zur Gesundheit von Kindern in der EU (von einem Haushaltsmitglied angegeben) werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union' veröffentlicht. Sie stammen aus dem Ad-hoc-Modul 2017 der EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) zum Thema Gesundheit und Gesundheit von Kindern.



Im Jahr 2017 bewegte sich der Prozentsatz von Kindern unter fünf Jahren, deren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut betrachtet wurde, zwischen 92,4% in Estland und über 99% in Bulgarien, Malta, Rumänien und Italien. Bei den Fünf- bis Neunjährigen war dieser Anteil in Portugal (89,3%) und Lettland (91,2%) am niedrigsten und in Rumänien (99,8%), Zypern (98,9%), Italien (98,8%) und Griechenland (98,7%) am höchsten. Bei den Zehn- bis Fünfzehnjährigen bewegten sich die Anteile zwischen weniger als 90% in Lettland, Portugal und Estland und über 98% in Rumänien, Italien und Bulgarien.



In Deutschland lag der Prozentsatz von Kindern unter fünf Jahren, deren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut betrachtet wurde, im Jahr 2017 bei 95,4%. Bei den Fünf- bis Neunjährigen sowie bei den Zehn- bis Fünfzehnjährigen betrug der Anteil jeweils 94,5%.



