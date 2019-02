Köln (ots) -



Heute startet die Handball-Bundesliga GmbH mit "HAND AUFS HARZ - DER HANDBALL-PODCAST". Mit dem Handball-Podcast erweitert die Handball-Bundesliga GmbH ihre digitalen Angebote um ein Audio-Format, das im zweiwöchigen Turnus Leistungsträger, Macher und Könner des Handballsports zum Meinungsaustausch einlädt. In ca. 45 Minuten ist der HBL-Podcast dicht dran und bietet Insights aus dem Handballsport und exklusive Interviews. Inhaltlich werden die Handball-Podcasts nicht bearbeitet und bieten neben starkem Fachwissen auch Platz für Hintergrund und Einordnung.



Durch das Magazin führt Moderator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld. Der 29-jährige Sportreporter kümmert sich bei Sky Deutschland neben Fußball auch um Handball. Der Sender zeigt seit letzter Saison auch alle 306 Spiele der DKB Handball-Bundesliga. "Handball ist meine große Leidenschaft, seit ich als Kind selbst gespielt habe. Jetzt beim offiziellen HBL-Podcast dabei zu sein, ist mir wirklich eine Ehre. Die Vorfreude ist riesig! Gerade mit dem Schwung der Heim-WM bin ich mir sicher, dass Hand aufs Harz gut ankommen wird", sagt der gebürtige Münchener, der als Hörfunk-Redakteur und Moderator über Erfahrung verfügt.



Bei der Podcast-Premiere begrüßt der Sportreporter ein Schwergewicht der deutschen Sportszene. Handball-Ikone und Sky-Experte Stefan Kretzschmar stellt sich im ausführlichen Talk den Fragen von Florian Schmidt-Sommerfeld. "Im besten Fall fühlen sich die Zuhörer, als würden sie mit Kretzsche und mir in der Halle sitzen. Es gibt in der Sportberichterstattung nichts besseres, als dieses Live-Gefühl", beschreibt Schmidt-Sommerfeld den Charakter des neuen Handball-Formats, welches in dieser Form neu in der Handballszene ist. Für zusätzliche "Live-Atmosphäre" im Podcast sorgen Tonspuren von Topspielen der DKB Handball-Bundesliga, die der Handballsender Sky zur Verfügung stellt.



"Podcasts erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Sie haben niedrige Eintrittsbarrieren und sind daher für jüngere User ebenso attraktiv wie für die ältere Generation. Ganz egal, ob über Smartphone oder Laptop. Dieses Potential wollen wir nutzen. Unsere Fans erwarten exklusive, unterhaltsame Handball-Insights, natürlich auch zu unseren WM-Helden", erklärt Oliver Lücke, Kommunikations-Chef der Handball-Bundesliga GmbH. Ebenso wie bereits beim HBL-eigenen Bewegbild-Magazin "7Meter" sieht er auch bei Vermarktung und Refinanzierung des Podcasts gute Aussichten.



Der HBL-Podcast ist auf allen wichtigen digitalen Audio-Plattformen wie Spotify, Soundcloud, iTunes und weiteren Podcast-Apps verfügbar. Auch über die offizielle Webseite der DKB Handball-Bundesliga ist das Format abrufbar.



Betreut wird der Handball-Podcast von Podstars by OMR. OMR ist Europas größte Plattform für die Digitalszene mit Sitz in Hamburg und produziert unter anderem Podcasts wie zum Beispiel "Alle Wege führen nach Ruhm" mit Joko Winterscheidt und Paul Ripke, "FUSSBALL MML - der Sky Podcast" und den eigenen OMR Podcast.



