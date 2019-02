Der Eurokurs ist am Dienstag unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1413 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte er noch bei 1,1440 gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1445 Dollar festgesetzt.

Die Sorgen um die Konjunktur in der Eurozone nehmen zu. Im Blick steht vor allem Italien. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist im Januar überraschend deutlich gefallen und signalisiert jetzt eine Schrumpfung des Sektors. Die italienische Wirtschaft war im vierten Quartal in eine Rezession gerutscht. Die hohe Staatsverschuldung und die lockere Haushaltspolitik der Regierung hatten zuletzt immer wieder Zweifel an der Solidität des Landes geschürt.

Deutlich unter Druck geraten ist das britische Pfund. Auch hier ist der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Januar stärker als erwartet gefallen. Er signalisiert jetzt lediglich nur noch eine Stagnation des für Großbritannien besonders wichtigen Sektors. Es war der vierte Rückgang in fünf Monaten. Wegen des immer noch ungeklärten Brexits ist auf der Insel die wirtschaftliche Verunsicherung besonders hoch.

In den USA steht am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor an. Der entsprechende Indikator für die Industrie hatte am Freitag positiv überrascht./jsl/jkr/fba

