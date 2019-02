Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China (Kernland), Hongkong und Südkorea ruht der Börsenhandel wegen der Feiertage zum Mondneujahr.

MITTWOCH: In China (Kernland) und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: In China (Kernland) und Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

FREITAG: In China (Kernland) findet wegen der Feiertage zum Mondneujahr kein Börsenhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.06 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.726,40 +0,19% +8,83% Euro-Stoxx-50 3.192,58 +0,87% +6,37% Stoxx-50 2.940,54 +1,00% +6,54% DAX 11.295,47 +1,06% +6,98% FTSE 7.132,57 +1,40% +4,55% CAC 5.049,18 +0,98% +6,73% Nikkei-225 20.844,45 -0,19% +4,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,08% -31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,30 54,56 -0,5% -0,26 +18,8% Brent/ICE 62,42 62,51 -0,1% -0,09 +14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,64 1.312,17 +0,1% +1,47 +2,4% Silber (Spot) 15,85 15,87 -0,1% -0,02 +2,3% Platin (Spot) 821,50 821,00 +0,1% +0,50 +3,1% Kupfer-Future 2,81 2,79 +0,5% +0,01 +6,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street konzentriert sich aktuell auf die positiven Schlagzeilen und blendet die negativen eher aus. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump hält der Optimismus noch ein wenig an. In seiner bevorstehenden Rede könnte der US-Präsident einen ungewohnten Ton anschlagen. Die Ansprache vor dem Kongress werde "Optimismus und Geschlossenheit" vermitteln und stellenweise sogar "visionär" ausfallen, hatte ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses jüngst verkündet. Ob der notorisch unberechenbare Präsident die Erwartungen erfüllt, ist allerdings ungewiss. Immerhin deutete er an, er könnte in seiner Rede einen nationalen Notstand ausrufen, um so die benötigten Gelder für sein Kernanliegen einer Mauer an der Grenze zu Mexiko freizugeben. Neben diesem Kernanliegen Trumps dürfte der Präsident neben anderen Themen vor allem die Lage im Handelsstreit mit China thematisieren. Letztlich ist es die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag hier, auf der der Optimismus am US-Aktienmarkt in Teilen fußt.

Der Aktienkurs von Alphabet fällt vorbörslich um 2,2 Prozent. Die Muttergesellschaft von Google hat im vierten Quartal ihren Gewinn unerwartet deutlich erhöht.

Die Seagate-Aktie knickt um 4,6 Prozent ein, obwohl die Zahlen für das zweite Quartal die Markterwartungen übertroffen haben. Der Ausblick auf das kommende Geschäftsquartal enttäuscht den Markt.

Für Gilead geht es um 3,2 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal sind durchwachsen ausgefallen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 54,4 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,6 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Kombination aus guten Unternehmenszahlen und die Revision der Einkaufsmanagerindizes stützt. "Vor allem beim Composite-PMI für Europa und einzelnen Problemländern wie Frankreich ist es nicht zur befürchteten Abwärtsrevision gekommen", so ein Händler. Stattdessen seien die Daten sogar einen Tick besser. Infineon hat der Schwäche der Autobranche und der Abschwächung der Konjunktur in China noch getrotzt, äußert sich mit Blick auf die weitere Entwicklung aber vorsichtiger. Infineon gewinnen 1,1 Prozent. BP hat von guten Geschäften in allen Segmenten profitiert. BP ziehen um 5,2 Prozent an, der Ölsektor um 1,9 Prozent. Der Investor Letterone, der knapp 30 Prozent an DIA hält, will das Unternehmen vollständig übernehmen. Die Aktie springt um 62 Prozent. Nach Quartalszahlen geht es für Pandora um 11,4 Prozent aufwärts. Allerdings ist man sich an der Börse nicht sicher, ob es sich nur um einen "dead-cat-bounce" handelt. Die AMS-Zahlen überzeugen nicht. Die Aktie bricht um 13 Prozent ein. Hannover Rück (minus 0,8 Prozent) hat ihr Jahresgewinnziel trotz eines hohen Schadensaufkommens erreicht. Zudem bekräftigte der Rückversicherer seine Prognose.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32 Uhr Mo, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1424 -0,11% 1,1426 1,1429 -0,4% EUR/JPY 125,59 -0,08% 125,53 125,77 -0,1% EUR/CHF 1,1436 +0,21% 1,1411 1,1407 +1,6% EUR/GBP 0,8780 +0,12% 0,8759 0,8747 -2,4% USD/JPY 109,95 +0,03% 109,86 110,04 +0,3% GBP/USD 1,3011 -0,21% 1,3044 1,3066 +1,9% Bitcoin BTC/USD 3.425,05 +0,40% 3.416,05 3.414,87 -7,9%

Das Pfund gerät unter Druck, nachdem der Einkaufsmanagerindex für den britischen Dienstleistungssektor im Januar klar unter den Erwartungen geblieben ist.

Der US-Dollar steigt zum Franken auf den höchsten Stand seit drei Monaten und erreicht zugleich Parität zur schweizerischen Währung. Die Aufwertung des Dollar zum Franken könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Anleger wieder risikobereiter agierten, heißt es am Markt. Damit würde das Interesse an Fluchtwährungen wie dem Franken nachlassen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dort wo gehandelt wurde, ließ sich keine einheitliche Tendenz ausmachen. In Tokio schloss der Nikkei-225 nach einem von dünnen Umsätzen geprägten Handel niedriger - trotz guter US-Vorgaben. Unter den Märkten der Region ragte die australische Börse mit einem Plus von fast 2 Prozent hervor, nachdem die Notenbank des Landes (RBA) ihren Leitzins unverändert belassen hatte. RBA-Gouverneur Philip Lowe merkte zwar an, dass die globalen Risiken gestiegen seien, äußerte sich aber optimistisch zur heimischen Wirtschaft. Nach oben getragen wurde die Börse in Sydney von kräftigen Kursgewinnen im Bankensektor. Der Abschlussbericht einer Untersuchung des australischen Finanzsektors fiel nicht so schlimm aus wie befürchtet. Drei der vier großen australischen Banken müssen aber mit weiteren Ermittlungen und möglicherweise auch Anklagen rechnen. Westpac legt um 7,4 Prozent zu, hier wurde nichts Belastendes bekannt. Die Kurse der übrigen drei Banken stiegen zwischen 3,9 und 6,5 Prozent. Aktien des australischen Bergbausektors profitierten von der Entscheidung eines Gerichts, das dem brasilianischen Bergbaukonzern Vale nach dem Dammbruch Ende Januar die weitere Nutzung seiner Rückhaltebecken verbot. Vale wird daher seine Rohstoffförderung drastisch einschränken müssen. Rio Tinto stiegen um rund 3 Prozent, BHP um 1,1 Prozent und Fortescue um 4,7 Prozent. In Tokio sprangen Yahoo Japan um 9,2 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Positiv wurden auch die Zahlen der Bank Mitsubishi UFJ aufgenommen; die Aktie rückte um 1,1 Prozent vor. Eine Gewinnwarnung ließ dagegen die Aktie von Panasonic um 2,5 Prozent nachgeben.

CREDIT

Nach einem guten Start in das Jahr werden die Investoren etwas vorsichtiger. In der Folge legen die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt leicht zu. Bei den Namen liefert aktuell die Berichtssaison die Impulse. Angesichts rückläufiger Ölpreise musste BP einen Rückgang des operativen Gewinns um 6 Prozent verkraften. Obwohl der Freie Cashflow - trotz sequenziell höherer Dividendenausschüttungen - im positiven Segment notierte, stieg nach Aussage der Credit-Strategen der DZ Bank die Nettoverschuldung um 13 Prozent. Dies sei der Übernahme der BHP-Vermögenswerte geschuldet und daher so erwartet worden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Hannover Rück erfüllt Gewinnprognose trotz hoher Schäden

Die Hannover Rück hat ihr Jahresgewinnziel trotz eines hohen Schadensaufkommens im Schlussquartal erreicht. Zudem bekräftigte der im MDAX notierte Rückversicherer seine Prognose für das laufende Jahr. Mit der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar zeigte sich das Unternehmen zufrieden.

Lufthansa kündigt Sonderkonditionen für Germania-Passagiere an

Nach dem Insolvenzantrag der Fluggesellschaft Germania hat die Lufthansa Sonderkonditionen für betroffene Passagiere der Airline angekündigt. Durch die Insolvenz sei "erneut eine Sondersituation für die Luftfahrtindustrie in Deutschland" eingetreten, erklärte der Konzern zur Begründung. Für die Fluggesellschaften Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines sollen betroffene Germania-Fluggästen deshalb vergünstigte Tickets bekommen.

Infineon reduziert seine Wachstumserwartungen

Infineon Technologies hat der Schwäche der Autobranche und der Abschwächung der Konjunktur in China im ersten Geschäftsquartal noch getrotzt, äußert sich mit Blick auf die weitere Entwicklung aber vorsichtiger und fährt seine Investitionen in den nächsten Monaten etwas zurück.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 05, 2019 07:08 ET (12:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.