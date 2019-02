Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Analysten kürzten in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Erwartungen an das operative Ergebnis aufgrund voraussichtlich niedrigerer Produktion und der künftigen Kalipreisentwicklung an. Langfristig sollte der Düngemittel- und Salzproduzent aber zu einer normalen Kaliproduktion in Deutschland und Kanada zurückkehren. Dabei sei die Verbesserung der Produktionsraten der wichtigste Treiber für den Free Cashflow und die Verschuldung./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 06:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-02-05/13:59

ISIN: DE000KSAG888