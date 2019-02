Künstliche Intelligenz im Fondsmanagement - zweiter AI (Artificial Intelligence) Fonds lanciert DGAP-News: Wallrich Wolf Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds Künstliche Intelligenz im Fondsmanagement - zweiter AI (Artificial Intelligence) Fonds lanciert 05.02.2019 / 14:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Wallrich AI Peloton mit erhöhten Renditezielen seit dem 1. Februar 2019 am Start * Moderne Datenanalyse gepaart mit intelligenten Computeralgorithmen * Individuelle Lösungen für institutionelle Mandate Frankfurt am Main, 5. Februar 2019 Die Prämienstrategie - ein langfristig bewährtes Erfolgskonzept Gewinne erzielen in steigenden, stagnierenden und sogar leicht rückläufigen Aktienmärkten. Dieses Versprechen hält die Wallrich Wolf Prämienstrategie (WKN A0M6N1) nun schon seit über einem Jahrzehnt ein. Bei stark fallenden Basiswertkursen können zwar Verluste entstehen, sie fallen aber geringer als bei einem Direktinvestment in das Underlying aus. Um die genannten Vorgaben zu erfüllen, werden bei der Prämienstrategie an der Eurex ungedeckte Verkaufsoptionen (Puts) verkauft und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Strategieoptimierung durch den Einsatz künstlicher Intelligenz Mit dem Wallrich AI Peloton (WKN A2JQH3) wurde nach dem Wallrich Wolf AI Prämienstrategie (WKN A2DTL2) Anfang Februar die zweite Fondsvariante der Prämienstrategie lanciert, die in ganz entscheidendem Maße auf den Einsatz moderner Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz beruht. Bei beiden Investmentfonds werden die Stillhalterpositionen auf den Euro Stoxx 50 nämlich unter Berücksichtigung vergangenheitsbezogener Daten und aktueller Marktparameter mittels intelligenter Computeralgorithmen bestimmt. Dabei entwickelt das Programm sein Regelwerk durch die Analyse der erzielten Anlageergebnisse kontinuierlich weiter. "Denn nur derjenige, der in einer zunehmend technologisierten Finanzindustrie die vorhandenen Datenmengen am besten nutzt, wird ganz vorne mit dabei sein", wie Stefan Wallrich, verantwortlich für die Konzeption und das Fondsmanagement, erläutert. Renditeerwartungen von 4 - 5 % bei niedriger Risikotoleranz Dabei können für beide Sondervermögen sowohl hinsichtlich der angestrebten Rendite wie auch des maximal zu erwartenden Drawdowns bestimmte Vorgaben gemacht werden. So sollen beim AI Peloton bei niedriger Risikotoleranz im langfristigen Mittel durchschnittliche Renditen von 4 - 5 % erzielt werden. "Außerhalb der beiden AI Publikumsfonds konzipieren wir für größere institutionelle Mandate aber auch Individuallösungen", ergänzt Wallrich. "Bei ihnen werden in Absprache mit dem jeweiligen Investor entweder der maximale Drawdown oder die langfristigen Renditeerwartungen, den bzw. die es dann mittels des AI Prämienstrategie-Ansatzes einzuhalten bzw. zu erfüllen gilt, vorgegeben." Ausgewählte Stammdaten des Wallrich AI Peloton WKN: A2JQH3 ISIN: DE000A2JQH30 Auflagedatum: 01.02.2019 Ausgabepreis: 100 Euro Ertragsverwendung: ausschüttend Portfolioverwalter: Wallrich Wolf Asset Management AG Investmentprozess: quantitativ - Mittels KI optimierter Algorithmus steuert Prämienportfolio Zielrendite: 4 - 5 % p. a. Risikoprofil: SRRI: 3 Die Wallrich Wolf Asset Management AG Die Wallrich Wolf Asset Management AG wurde Anfang 2000 in Frankfurt am Main gegründet. Aktuell werden rund 350 Mio. Euro für private und institutionelle Investoren verwaltet. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Prämienstrategie (Stillhaltergeschäfte an der Eurex) sowie auf Hochzins-Firmenanleihen. Neben fünf Publikumsfonds werden zehn Spezialfonds¬mandate verwaltet. Kontakt Wallrich Wolf Asset Management AG Sebastian Franz Telefon 069 / 713 799 67 sebastian.franz@wallrichwolf.com www.wallrichwolf.com 05.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 772657 05.02.2019 AXC0226 2019-02-05/14:02