Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) will die Sanierung der angeschlagenen NordLB ohne Einsatz von Steuergeld bewältigen. "Wir wollen eine marktwirtschaftliche Lösung der Krise der NordLB, die sich selbst rechnet", sagte Hilbers am Dienstag in einer Regierungserklärung im Landtag. Für das Land Niedersachsen gehe es um das Landesvermögen. Dieses sehe man am besten gesichert durch eine gemeinsame Lösung mit dem Sparkassensektor, der 1,2 Milliarden Euro investieren werde. "Nach unseren Plänen werden wir für unseren Anteil von bis zu 1,5 Milliarden Euro zuzüglich weiterer Abschirmungen in Höhe von etwa einer Milliarde Euro einsetzen. Das wird kein Steuergeld sein", betonte Hilbers.

Die NordLB braucht dringend frisches Geld. Sie hatte bei der Schiffsfinanzierung Milliardenverluste verzeichnet. Zudem muss sie wegen strengerer EU-Vorgaben mehr Eigenkapital vorweisen können./dhe/tst/DP/mis

