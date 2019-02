- Luigi Di Maio stellt Details zur Grundsicherung vor- DE30 steigt in Richtung der 11.300 Punkte-Marke- Infineon fällt, obwohl Gewinnschätzungen übertroffen wurdenDer Handel während der asiatischen Sitzung blieb schwach, da die Aktienmärkte in Ländern wie z.B. China aufgrund des Neujahrsfests für die ganze Woche geschlossen bleiben. Die Aktien in Europa starteten am Dienstag mit einem allgemein höheren Handel. Österreichische und britische Aktien legten zu, während die Aktien in Belgien am stärksten hinter den Erwartungen zurückblieben. Raffinerien und Minen konnten unter den Outperformern gefunden werden, während Immobilien- und Lebensmittelunternehmen in den ersten Minuten der europäischen Sitzung am meisten schwächelten. Der DE30 konnte endlich einen größeren Aufwärtsimpuls erzeugen. Der deutsche Leitindex steigt heute und bewegt sich in Richtung des oberen Endes der neuesten Handelsspanne bei 11.300 Punkten. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich die Käufer ...

