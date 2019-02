Mainz (ots) -



Erste Ausgabe von "dunja hayali" im neuen Jahr: Am Mittwoch, 6. Februar 2019, 22.45 Uhr im ZDF, geht es in dem Talkmagazin um den Streit ums Tempolimit, Schuleschwänzen gegen Klimawandel und Mobbing an deutschen Schulen.



Deutschland ist die einzige Industrienation der Welt, in der es kein generelles Tempolimit auf Autobahnen gibt. Durch die Diskussion um Klimawandel und CO2-Reduktion nahm die Forderung nach einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen wieder Fahrt auf - ausgelöst durch das Bekanntwerden der Ergebnisse einer Arbeitsgruppe aus dem Verkehrsministerium, die ein Tempolimit als eine Maßnahme zur CO2-Reduktion vorschlägt. Die Bundesregierung hat inzwischen erklärt, man wolle kein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen einführen. Dunja Hayali trifft Gegner und Befürworter eines Tempolimits. Und sie sieht sich bei der Schüler- und Studenten-Demonstration "Fridays for Future" in Dortmund um. Dort geht es ums große Ganze: den schnellen und besseren Schutz des Klimas - Tempolimit inklusive.



Außerdem geht es in der "dunja hayali"-Sendung um Mobbing unter Kindern. Der Fall einer elfjährigen Berliner Grundschülerin, die Ende Januar nach einem Selbstmordversuch starb, hat die Diskussion um sehr junge Mobbing-Opfer wieder entfacht. Dunja Hayali fragt: Wie können wir Kinder vor Mobbing schützen?



Als Gäste im Studio begrüßt Dunja Hayali unter anderen Anton Hofreiter, Fraktionsversitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Teilnehmerinnen der Schüler- und Studenten-Demonstration "Fridays for Future" in Dortmund und den Anti-Mobbing-Trainer Carsten Stahl.



Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 6. März 2019, 22.45 Uhr, im ZDF zu sehen.



