Mit Bestellungen in Milliardenhöhe gehört der Flugzeughersteller Airbus zu den größten Leidtragenden der Germania-Insolvenz - könnte man meinen. Doch die Folgen treffen den Konzern ganz woanders.

Von der Insolvenz einer Airline bekommen die Mitarbeiter eines Flugzeugherstellers wie Airbus normalerweise erstmal gar nichts mit. Denn die Produktion der Jets läuft in der Regel weiter wie gewohnt.

Bei Airbus war das am Dienstagmorgen anders. Hier traf die in der Nacht verkündete Insolvenz der Berliner Germania mehrere hundert Mitarbeiter ganz unmittelbar. Die Manager, Ingenieure und Techniker wollten eigentlich am Dienstagmorgen mit Hilfe des Werkshuttles zwischen Hauptstandorten des Luftfahrtriesen in Hamburg und im südfranzösischen Toulouse reisen. Doch weil Germania den Pendeldienst geflogen ist, fielen die Verbindungen aus. Und das wird wohl noch ein paar Tage so bleiben. "Wir sind optimistisch, bald Ersatz zu haben", sagt ein Sprecher. Doch wann das ist, bleibt unklar.

Den Ausfall des Shuttles passt Airbus im Moment nicht gerade ...

