Nach dem am Montag das neue Jahreshoch knapp unter 126,00 gebildet werden konnte, geriet der EUR/JPY unter Verkaufsdruck und so notiert er nun um 125,60. EUR/JPY bleibt in der Nähe des Jahreshoch Das Paar schwankt zwischen Gewinn und Verlust, nach dem es 2 Tage lang Gewinne verbuchen konnte, während es zu einem Bruch über den kritischen Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...