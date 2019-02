FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Optik-Einzelhandelskette Fielmann kommt der Wechsel an der Unternehmensspitze weiter voran. Der seit Gründung der Fielmann AG als Vorstandsvorsitzender agierende Günther Fielmann zieht sich weiter aus der Vorstandstätigkeit zurück. Als unternehmerisches Signal habe er dem Aufsichtsrat angeboten, seine Bezüge auf den symbolischen Betrag von einem Euro zu reduzieren, teilte das Unternehmen mit.

Die Regelung der Nachfolge hatte der Konzernchef bereits im April 2018 durch die Schaffung einer Doppelspitze in die Wege geleitet. Dabei waren wesentliche Verantwortungsbereiche an seinen Sohn Marc Fielmann übergegangen. Im laufenden Geschäftsjahr werde Marc Fielmann als Vorstandsvorsitzender der Fielmann AG auch für die Unternehmensstrategie verantwortlich zeichnen, hieß es am Dienstag.

Eckpunkte der Strategie werde der Gesamtvorstand im Rahmen der kommenden Hauptversammlung am 11. Juli vorstellen.

