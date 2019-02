Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Bauerfeind - Die Show zur Frau" heißt die neue Show in der sich Katrin Bauerfeind, gemeinsam mit ihren prominenten Gästen eines Themas annimmt, das die Gesellschaft bewegt - ab 9. Februar, um 23.35 Uhr im MDR-Fernsehen, danach elf weitere Folgen, am Spätabend samstags. Darüber hinaus sendet ONE die Show ab 6. Februar immer mittwochs.



Zwölf Sendungen, zwölf Themen. Nie bierernst, aber immer seriös, sehr unterhaltsam, aber immer mit Haltung. Die Moderatorin, Buchautorin und Schauspielerin über "Bauerfeind - Die Show zur Frau": "So eine Sendung wollte ich immer schon machen. Ich bewege mich inhaltlich praktisch zwischen Heidi Klum und Maybrit Illner. Hier kann ich endlich mein gesammeltes Halbwissen anbringen, plus mein gesamtes Arsenal an Anekdoten, Geschichten und Gags! Ich hab spannende Gäste, tolle Aktionen und ein Studio, wo's nicht reinregnet."



In der ersten Show "Jedem seine Wahrheit - Verschwörungen und andere Theorien" Oliver Pocher und Micky Beisenherz zu Gast. Im Zeitalter der gefühlten Fakten und der individuellen Wahrheit boomen Verschwörungstheorien: Menschen, die die Erde für eine Scheibe halten oder an eine geheime Weltregierung glauben. Aber auch Leute, die sich auf das kommende Weltende vorbereiten, sogenannte Prepper... Wo kommt die Lust an einer eigenen Wahrheit her? Und kann es nicht auch sinnvoll sein, sich darauf vorzubereiten, dass das was wir gewohnt sind, womöglich nicht immer da ist?



Eine Woche später, am 16. Februar um 22.20 Uhr, fragt sich Katrin Bauerfeind gemeinsam mit Ruth Moschner, Annette Frier und Starkoch Nelson Müller: "Ist Essen unser Neuer Gott? - Zwischen Superfood und Currywurst"



Geht es doch bei den Mahlzeiten neuerdings immer weniger um lecker oder satt, sondern um Gut und Böse, um richtig und falsch. Warum haben viele gerade das Gefühl, Gluten ist gefährlicher als Putin? Ist es realistisch, zehn Milliarden Menschen mit Biogemüse ernähren zu wollen? Warum hat man das Gefühl, Ernährung sei eine echte Glaubensfrage bzw. wieso sind immer weniger Menschen katholisch und immer mehr vegetarisch?



Mit den Gästen Michael "Bully" Herbig und Ingmar Stadelmann fachsimpelt Katrin Bauerfeind am 23. Februar um 22.35 Uhr über das Thema: "Witz komm raus! - Worüber darf man heute noch lachen?" "Waren einmal ein Rabbi, ein Priester und ein buddhistischer Mönch ..." Ist es in Ordnung über Glaube, Herkunft und Geschlecht zu lachen oder fangen dort die Grenzen des Humors an? Sollten nicht über alle gelacht werden können oder wird damit diskriminiert? Während sich vor 30 Jahren niemand Gedanken darüber gemacht hat, will man heute lieber niemanden beleidigen ...



Katrin Bauerfeind ist außerdem am 7. Februar, 22 Uhr im MDR KULTUR-Café zu Gast im Radio.



ONE sendet "Bauerfeind - Die Show zur Frau" am 6. Februar 21.45 Uhr, danach weiter wöchentlich mittwochs.



Die Show ist eine Koproduktion von ONE und MDR unter der Federführung von ONE und wird von Banijay Productions Germany im Auftrag des WDR/MDR hergestellt.



Honorarfreie Pressefotos sind unter www.ardfoto.de abrufbar oder sie schicken uns ihre Fotoanfrage an pressefoto@mdr.de.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt:



MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse