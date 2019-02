BERLIN (Dow Jones)--Nach Ansicht der deutschen Wirtschaft ist es "höchste Zeit" für ein industriepolitisches Gesamtkonzept der Bundesregierung. Allerdings warnten Industrie, Maschinenbauer und Ökonomen vor zu viel staatliche Einflussnahme wie etwa durch den Erwerb von Unternehmensanteilen.

Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine "Nationale Industriestrategie 2030" vorgestellt, in der er vorschlug, der Staat solle wenn nötig vorübergehend Anteile von Unternehmen übernehmen. Damit will er sie notfalls vor feindlichen Übernahmen schützen und Abwanderungen von wichtigem Know-how verhindern. Mit einer deutschen und europäischen Industriestrategie will der Minister angesichts verschärfter internationaler Konkurrenz die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in der Region erhalten.

"Es ist höchste Zeit für ein industriepolitisches Gesamtkonzept der Bundesregierung. Angesichts der massiven Herausforderungen im internationalen Wettbewerb darf die Koalition keine weitere Zeit verlieren, um die deutsche Industrie mit mehr als acht Millionen Arbeitsplätzen im In- und Ausland wetterfest zu machen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Industrie, Joachim Lang. "Neue Beteiligungsinstrumente des Bundes sollten nicht zur Abwehr von Unternehmensübernahmen, sondern nur zur Förderung neuer Technologieprojekte genutzt werden können."

Der deutsche Maschinenbau reagierte mit mehr Vorbehalt und warf der Bundesregierung vor, ihre Strategie einseitig auf Konzerne auszurichten. "Die Bedeutung der mittelständischen Unternehmen wird dagegen von Minister Altmaier unterschätzt", kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann. "Der Ankündigung direkter staatlicher Einmischung steht der Maschinenbau äußerst skeptisch gegenüber. Unsere Stärke liegt in der Innovationskraft, die gerade den Mittelstand auszeichnet. Staatliche Eingriffe sind hier eher Fluch als Segen. Das beste staatliche Instrument ist ein innovationsfreundlicher Rahmen."

Bundesregierung sollte lieber flinke Davids trainieren statt schwache Goliath nachbauen

Noch weitaus kritischer sieht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Vorschläge. Für DIW-Wettbewerbsökonom Tomaso Duso ist die Bundesregierung mit einer "planwirtschaftlicher Industriepolitik auf dem Holzweg". "Dass die Bundesregierung in Zeiten, in denen viele eine zu lasche Wettbewerbspolitik beklagen, eine Industriestrategie vorlegt, die den Wettbewerb nicht gerade fördern würde, ist schon bemerkenswert", sagte Duso.

"Eine solche planwirtschaftliche Industriepolitik sollte eigentlich längst der Vergangenheit angehören. Moderne Industriepolitik sieht jedenfalls anders aus: Sie ermöglicht einen fairen Wettbewerb, der Unternehmen zu Innovationen anstachelt und sie somit wettbewerbsfähig hält." Zudem hält Duso es für "ziemlich abwegig", dass der Staat besser als der Markt wüsste, welche die Technologie, die Sektoren und die Märkte der Zukunft sind.

"Protektionismus und massive Subventionierung mögen in China zwar derzeit funktionieren", sagte Duso. Aber die Strategie, eine schlechte und abgespeckte Kopie davon in Europa zu schaffen, werde nicht erfolgreich sein. Statt "schwache Goliaths" nach chinesischem Vorbild nachzubauen, sollte Deutschland "flinke Davids" trainieren.

